Frontier z AMD EPYC i Instinct najszybszym superkomputerem świata

Autor: Zbyszek | źródło: Cray | 21:17 W ostatnich dniach uruchomiony został najnowszy superkomputer zbudowany w całości na CPU i GPU dostarczonym przez firmę AMD. Jednostka o nazwie Frontier znajduje się w ośrodku obliczeniowym Oak Ridge Leadership Computing w Stanach Zjednoczonych. Superkomputer jest zbudowany przez firmę Cray i zawiera 9472 procesory AMD EPYC trzeciej generacji oraz 37888 sztuk kart graficznych Radeon Instinct MI250. Całość dopełnia 700 petabajtów pamięci trwałej o prędkości zapisu 5 terabajtów na sekundę, a do łączenia wszystkich podzespołów wykorzystano ponad 130 kilometrów światłowodów.



Przeprowadzono już testy wydajności obliczeniowej, które dały wynik 1,102 Exaflopa na sekundę (tj. 1102 Petaflopów na sekundę). Tym samym Frontier trafił na pierwsze miejsce listy TOP 500. Superkomputer zajmuje lącznie 100 szaf rakowych i pobiera do 30 MW energii, a łączny koszt jego zbudowania to około 600 mln USD. Poniżej można zobaczyć krótki film wideo z prezentacją superkomputera.











