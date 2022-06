Poniedziałek 30 maja 2022 Jak wymienić matrycę w laptopie i czy warto samemu?

Autor: materiały partnera | 11:11 Czy miałeś kiedyś sytuację, że matryca w Twoim laptopie uległa uszkodzeniu? Jeżeli wówczas skorzystałeś z pomocy specjalistów, to zapewne problem został szybko rozwiązany. Lecz co w przypadku, kiedy akurat w danym momencie nie można oddać laptopa do serwisu? Możesz wtedy zdecydować się na wymianę matrycy w laptopie na własną rękę. Zastanawiasz się jak to zrobić? Dobrze trafiłeś. Poniżej znajdziesz opis wymiany matrycy w laptopie.











Wymiana matrycy w laptopie Na wstępie warto zaznaczyć, że poniżej przedstawiony opis jest poglądowy i odnosi się do większości modeli laptopów. W Twoim sprzęcie mogą występować zarówno mniejsze jak i większe różnice, więc weź to pod uwagę. Przede wszystkim samą wymianę najlepiej poprzedzić zlokalizowaniem modelu matrycy. Posiadając np. numer seryjny, będziemy mogli bez problemu dokupić nową matrycę i zamontować ją od razu po wyjęciu starej. Niestety często sam model laptopa nie wystarczy, aby zlokalizować rodzaj danej matrycy. Numery seryjne często kryją się na samej matrycy, przez to zidentyfikowanie danego rodzaju części wymaga wymontowania starej. Poniżej znajdziesz proces wymiany matrycy w laptopie. Jak wygląda wymiana matrycy w laptopie Na początek warto przygotować sobie niezbędne narzędzia, które przydadzą się nam podczas pracy. Dobrze skompletować m.in.: śrubokręt krzyżakowy (raczej niewielki),

przedmiot o ostrym zakończeniu, np. plastikowa karta bankomatowa, nożyk, lub płaski śrubokręt. Może być również inny przedmiot o podobnym zakończeniu jak wymienione,

pojemnik na części. Cały proces wymiany matrycy podzielony został na kilka punktów. Poniżej sprawdzisz, jak wygląda jego przebieg. Matryca laptopa i proces jej wymiany Wyłącz laptopa z zasilania oraz wyjmij jego baterię - wszystko z powodu względów bezpieczeństwa. Laptop nie może być ani podłączony do sieci, ani posiadać założonej baterii. Jeżeli zapomnimy o tym punkcie, możemy doprowadzić do zwarcia, a co za tym idzie, poważnego uszkodzenia sprzętu. Znajdź zaślepki na ramce ekranu - należy przede wszystkim zlokalizować charakterystyczne gumki znajdujące się na ramce (większość laptopów takie posiada). Gumki należy zdjąć, pod nimi będą skrywać się śrubki. Zazwyczaj śrubki ukryte są pod zaślepkami od frontu, jednak istnieją modele laptopów, gdzie znajdują się po bokach. Wykręć śrubki z ramki - jeżeli upewniłeś się, że znalazłeś wszystkie zaślepki, i kolejno je usunąłeś, możesz zabrać się za wykręcanie śrubek z matrycy. Pamiętaj jednak, aby dokładnie wyszukać wszystkich śrubek! Zdejmij ramkę - po wykręceniu śrubek, czas na demontaż ramki matrycy. Pamiętaj, aby robić to delikatnie, tak by niczego nie urwać. Jeżeli podczas zdejmowania natrafisz na opór, sprawdź, czy usunąłeś wszystkie śrubki. Czasami ramki matryc są mocowanie również na zatrzaski, pomimo tego, że są przykręcone, choć zdarza się, że nie zawsze. Jeżeli Twoja ramka również jest zamocowana na zatrzaski, podwadź ją delikatnie za pomocą ostro zakończonego narzędzia, aż zatrzaski puszczą. Pamiętaj jednak, aby cały proces przeprowadzić bardzo delikatnie i ostrożnie. Przejdź do demontażu matrycy - po usunięciu ramki, zobaczysz matrycę laptopa. Zazwyczaj matryca przykręcona jest w górnych rogach. Jest tak dlatego, iż matryca przykręcona jest do obudowy laptopa i podczas otwierania trzyma się jej. Po odkręceniu omawianych śrubek i delikatnym odchyleniu matrycy zobaczysz pod nią taśmy. Trzeba na nie szczególnie uważać, aby ich nie uszkodzić. Odepnij taśmy od matrycy - taśmy, a właściwie jedna z nich - najważniejsza, która często nazywana jest jako kabel video, przymocowana jest czasami za pomocą taśmy klejącej lub klipsu. Delikatnie odepnij taśmy od matrycy. Musisz także odpiąć kable prowadzące do inwertera. Dobrym rozwiązaniem jest pomóc sobie paznokciem w tej sytuacji. Czasami możesz spotkać się z sytuacją, że koniecznym będzie odkręcenie inwertera od obudowy. Jeżeli Twój laptop posiadał dotykową matrycę, musisz również odpiąć dodatkowy przewód, który zobaczysz. Odkręć matrycę - jeżeli uporałeś się z odpięciem wszystkich przewodów, możesz w pełni odchylić matrycę. Zrób to jednak powoli, gdyż może zdarzyć się, że zapomnisz o jakimś przewodzie. Po odchyleniu matrycy należy odkręcić od metalowych uchwytów znajdujących się w okolicach zawiasów. Najlepiej zacząć od odkręcania śrub najpierw w dolnej części, później w górnej. Po zdemontowaniu matrycy możesz bezpiecznie wyjąć ją z obudowy. Ustal model matrycy - jeżeli powiódł się demontaż matrycy, czas przejść do ustalenia jej modelu. W tym celu musisz poszukać na wymontowanej części, naklejki z oznaczeniami (model matrycy, nazwa producenta, itp). Może znajdować się tam kilka oznaczeń, jednak musisz znaleźć odpowiednie. W sieci znajdziesz wiele podpowiedzi, jak wyglądają oznaczenia modeli matryc w zależności od producenta laptopa. Po znalezieniu kodu zapisz go i na jego podstawie kup odpowiednią matrycę. Dobre rady Pamiętaj, że nie zawsze artefakty, nieprawidłowo wyświetlane kolory itp. oznaczają uszkodzenie matrycy. Czasami mogą być wynikiem uszkodzenia taśmy, która łączy matrycę z płytą główną, jak też uszkodzeniem samej karty graficznej.

Jeżeli postanowiłeś sam wymienić matrycę w laptopie, możesz nagrywać cały proces lub dokumentować zdjęciami. Pomoże to w późniejszym poprawnym złożeniu sprzętu. Jeżeli chcesz, możesz w sieci poszukać schematu, który pokaże, jak wygląda wymiana matrycy w laptopie, jaki posiadasz. Być może uda Ci się taką instrukcję znaleźć! Pamiętaj jednak, że naprawa laptopów to czynność, którą powinni zająć się profesjonaliści! Podsumowanie Jak sam widzisz, wymiana matrycy w laptopie może nie jest procesem szczególnie skomplikowanym, lecz wymaga minimalnej wiedzy i sprawności. Jeżeli czujesz się na siłach, możesz ten proces wykonać samodzielnie. Jeżeli jednak nie, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy profesjonalnie naprawią twojego laptopa.





