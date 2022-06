Czwartek 2 czerwca 2022 Radeon RX 6700 10 GB zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu

Autor: Zbyszek | źródło: Sapphire | 17:48 AMD szykuje nam nową kartę graficzną ze swojej serii RX 6000 bazującej na architekturze RDNA 2. Będzie to model Radeon RX 6700 10 GB, plasowany pomiędzy kartami Radeon RX 6700 XT i 6750 XT oraz wolniejszymi modelami Radeon RX 6600 XT i 6650 XT. Karta otrzyma układ Navi 22 z aktywnymi 2304 procesorami strumieniowymi (o 256 mniej niż w RX 6700 XT / 6750 XT). Taktowanie Game Clock wyniesie 2330 MHz, a Boost 2495 MHz - jest to około 90 MHz mniej w niż karcie Radeon RX 6700 XT. Na płytce drukowanej znajdzie się też 10 GB pamięci GDDR6 16 Gbps ze 160-bitową magistralą (przepustowość 320 GB/s), a pamięć Infinity Cache zostanie zmniejszona z 96 MB do 80 MB.



Według nieoficjalnych informacji premiera została zaplanowana na 9 czerwca, z dostępnością w sklepach jeszcze w tym miesiącu.







