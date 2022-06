Czwartek 2 czerwca 2022 Australia: komputery kwantowe działające w temperaturze pokojowej

Autor: Zbyszek | źródło: Pawsey Supercomputing | 18:24 Prace nad procesorami kwantowymi trwają już od bardzo długiego czasu. W odróżnieniu od obecnie powszechnych procesorów, które przechowują informację w formie bitów o wartości 0 lub 1, procesor kwantowy posługuje się kubitami (bitami kwantowymi), które mogą przechowywać wartości 0 i 1 jednocześnie, oraz pełny zakres stanów pośrednich. Przy odpowiednim zapanowaniu nad pracą takiego procesora, oraz wykorzystując do obliczeń odpowiednie algorytmy kwantowe, taki procesor jest w stanie podać przybliżony wynik złożonych obliczeń w czasie o lata krótszym od typowego procesora.



Po uśrednieniu wyniku serii obliczeń otrzymuje się w czasie liczonym w minutach lub godzinach bardzo przybliżony wynik obliczeń, których wykonanie powierzone typowemu procesorowi mogłoby zająć kilkadziesiąt lat.



Dotychczas głównym problemem procesorów kwantowych była konieczność utrzymywania ich w niskiej temperaturze (poniżej minus 200 stopni C). Tylko w niej, kubity zachowują tzw. superpozycję.



Z biegiem czasu społeczności naukowej i inżynierskiej pracującej nad rozwojem obliczeń kwantowych udało się jednak znaleźć sposoby na to, aby móc używać takich procesorów w nieco wyższej temperaturze, a całych serwerów z nimi - w temperaturze pokojowej.



W australijskim Pawsey Supercomputing Centre zainstalowano właśnie działające w temperaturze pokojowej serwery kwantowe firmy Quantum Brilliance. Rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach są chronione tajemnicą - wiadomo tylko ogólnie, że procesor kwantowy jest wykonany z diamentu, i chłodzony z użyciem wewnętrznej instalacji z ciekłym helem.









