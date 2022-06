Czwartek 2 czerwca 2022 Sankcje Tajwanu: Rosja może dostać procesory o taktowaniu do 25 MHz

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 21:39 Władze Tajwanu zdecydowały o nałożeniu na Rosję i Białoruś sankcji dotyczących elektroniki i technologii. Sankcje zakazują firmom z Tajwanu wymiany handlowej z Rosją i Białorusią na wielu obszarach. Zakazany jest m.in. eksport narzędzi, urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych do wytwarzania układów scalonych, także tych używanych i starszych. Sankcje dotyczą też rożnego rodzaju gotowych elementów elektronicznych. W przypadku procesorów wyprodukowanych na Tajwanie, do Rosji i Białorusi mogą być sprzedawane tylko procesory mające do 144 pinów, taktowanie nie wyższe niż 25 MHz, moc obliczeniową maksymalnie 0,005 TeraFlopa, zewnętrzny interfejs o szybkości nie większej niż 2,5 MB/s, i jednostki arytmetyczno-logiczne najwyżej 31-bitowe.



Sankcje dotyczą też firm zamawiających układy scalone u Tajwańskich producentów, czyli m.in AMD i Nvidię.

W praktyce cofa to Rosję i Białoruś w dostępnie do mikroprocesorów z Tajwanu do 16-bitowych chipów wytwarzanych około 40 lat temu.



