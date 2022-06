Niedziela 5 czerwca 2022 GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 - nowe informacje

Autor: Zbyszek | 22:07 W sieci pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzących kart graficznych Nvidia z serii Ada Lovelace. Dotyczą one miesięcy premier kart GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070. Zadebiutują one jako pierwsze z nowej serii i prawdopodobnie przez pewien czas, do późniejszego debiutu wolniejszych kart, będą jedynymi przedstawicielami kart GeForce nowej generacji. Z najnowszych informacji wynika, że Nvidia planuje debiut karty GeForce RTX 4090 w październiku.



Następnie w listopadzie pojawi się GeForce RTX 4080, a w grudniu GeForce RTX 4070. Na kolejną kartę graficzną z serii Ada Lovelace, czyli GeForce RTX 4060 lub GeForce RTX 4060 Ti poczekamy trochę dłużej. Najnowsze doniesienia wskazują na zapowiedź tych kart podczas styczniowych targów CES i premierę na przełomie lutego i marca 2023 roku.



Przypomnijmy, że najbardziej wydajny GeForce RTX 4090 otrzyma chip AD102 (12 bloków GPC, łącznie 18432 rdzenie CUDA) oraz 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 384-bitową magistralą (przepustowość 1008 GB/s), a wskaźnik TDP karty ma być zbliżony do wskaźnika TDP kart GeForce RTX 3090 Ti (450W). W przypadku GeForce RTX 4080, na PCB znajdzie się chip AD103 (7 bloków GPC, łącznie 10752 rdzeni CUDA) oraz 16 GB pamięci GDRR6X 21 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 672 GB/s). Wskaźnik TDP ma wynosić około 350W.



GeForce RTX 4070 będzie natomiast wyposażony w chip AD104 (5 bloków GPC, łącznie 7680 rdzeni CUDA) oraz 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps ze 192-bitową magistralą (przepustowość 504 GB/s), a jego wskaźnik TDP ma wynosić 300W. W przypadku GeForce RTX 4060 Ti nowe doniesienia wskazują na zastosowanie tego samego chipu AD104 co w RTX 4070, ale z zablokowaną częścią rdzeni CUDA, oraz również 12 GB pamięci ale typu GDDR6 bez X i o wolniejszym taktowaniu - 18 Gbps (przepustowość 432 GB/s).



