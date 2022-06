Niedziela 5 czerwca 2022 Intel Extreme Masters: prezentacja karty graficzej Intel ARC A770

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:48 Podczas adresowanego dla graczy i overclokerów wydarzenia Intel Extreme Master, które odbywało się w ostatnich dniach w Dallas w USA, odwiedzający wydarzenie mogli na własne oczy zobaczyć kartę graficzną Intel ARC A770. Produkcyjna wersja karty została umieszczona w gablocie na obrotowej podstawce. Karta ma wygląd znany z dotychczasowych renderów i prezentacji, typową wysokość (zbliżoną do wysokości śledzia), jednak wydaje się dość długa (prawie 30cm). Zastosowane chłodzenie zajmuje dwa sloty miejsca i ma dwa duże wentylatory.



Z najnowszych nieoficjalnych informacji wynika, że obecnie premiera kart ARC planowana jest na sierpień tego roku. Intel do tej pory nie wytłumaczył dokładnie co oznacza wersja "Limited Edition", czyli wersja w jakiej mają być oferowane desktopowe karty ARC dla graczy.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.