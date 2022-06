Wtorek 7 czerwca 2022 Intel ARC A730M: znamy wydajność w 3D Mark i kilku grach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:14 (3) Pod koniec marca Intel oficjalnie zapowiedział, że latem tego roku, po długim okresie oczekiwania ostatecznie zadebiutują jego karty graficzne ARC. Będą one wyposażone w GPU wytwarzane w 6nm litografii przez TSMC, i mają być dostępne w wersjach dla laptopów, oraz dla komputerów stacjonarnych w tzw. "edycji limitowanej", której znaczenie nie zostało doprecyzowane. W sieci pojawiły się pierwsze wyniki wydajności uzyskane przez kartę Intel ARC A730M dla notebooków. Jest to karta wyposażona w GPU z 384 jednostkami EU, o taktowaniu do 2,05 GHz, oraz 12 GB pamięci GDDR6 14 Gbps ze 192-bitową magistralą. Jej wskaźnik TDP wynosi 92W.



W benchmarku 3D Mark Time Spy karta Intel ARC A730M uzyskała wynik 10138 punktów, będący praktycznie identyczny z uzyskiwanym przez laptopową kartę GeForce RTX 3070m. W przypadku gier Intel ARC A730m wypadł trochę slabiej, oferując w rozdzielczości 1080p średnio 70 FPS w Metro Exodus, 123 FPS w F1 2020, 38 FPS w Assassins Creed Odyssey. Są to rezultaty zbliżone do karty GeForce RTX 3060m, a równocześnie trochę lepsze od uzyskiwanych przez desktopową kartę graficzną GeForce RTX 3050.



Warto tutaj dodać, że najszybsze karty ARC - czyli ARC A770 dla desktopów i ARC A770m dla laptopów będą mieć 512 jednostek EU i 256-bitową magistralę pamięci GDDR6 16 Gbps lub 18 Gbps, powinny być zatem o około 1/3 bardziej wydajne niż ARC A730 i ARC A730m



Osoba, która mogła przetestować kartę ARC A730M dodała, że Intel ma już w pełni stabilne sterowniki, a obecnie trwa ostatni etap prac programistycznych, związanych z uruchamianiem się gier w trybie DirectX 12. Na ten moment niektóre gry startują jeszcze w trybie DirectX 11. Przypomnijmy, że problemy z dopracowaniem sterowników są według niepotwierdzonych doniesień przyczyną opóźnienia w premierze kart ARC.



Wyniki z gier podobne do mojego starego GF 1060 6GB, troche to slabo wyglada w 2022 roku. Mam nadzieje, ze jeszcze poprawia wydajnosc przez optymalizacje sterownikow i ze to bedzie w tym roku. :)



mało prawdopodobne że stery cuda zdziałają, więcej uzyskają poprawiając architekturę przez najbliższe lata i zyskując nowe doświadczenie. Myślę że za dwie generacje osiągną poziom adekwatny do nvidii i amd.



to karta z TDP 92W. Desktopowy A770 będzie miał o 1/3 więcej jednostek EU, o 1/3 szerszy interfejs pamięci, wskaźnik TDP ponad 200W, wyższe taktowania GPU i szybsze pamięci (18 Gbps zamiast 14 Gbps).



Aby oszacować wydajność desktopowego ARC A770 to w optymistycznym założeniu można te wyniki karty ARC A730m pomnożyć razy dwa. W pesymistycznym zwiększyć je o 60-70%



