Wtorek 7 czerwca 2022 Komisja Europejska wymusi na Apple przejście na USB Type-C ?

Autor: Zbyszek | źródło: CNET | 23:26 Komisja Europejska w 2009 roku przekonała licznych producentów elektroniki przenośnej, w tym telefonów komórkowych, do wprowadzenia uniwersalnych ładowarek baterii. Uzgodniono wówczas, że urządzenia powinny być wyposażone w gniazdo micro USB. Nie da się ukryć, ze było to udane przedsięwzięcie - które poprawiło zarówno wygodę użytkowników, jak też wpłynęło pozytywnie na środowisko, zmniejszając liczbę odpadów elektronicznych. Od tamtej pory minęło ponad 10 lat, a liczba rodzajów wtyczek zasilających zmniejszyła się z około 30 do trzech - mini USB, Lightning i USB-C.



Według najnowszych informacji, teraz Komisja Europejska chce pójść o krok dalej i zmniejszyć tę liczbę do jednego. Z tego powodu Komisja ma dążyć teraz do tego, aby złącze USB-C było wymuszonym standardem ładowania dla szerokiej gamy urządzeń, jeśli mają być dopuszczone do sprzedaży w UE. W odróżnieniu do sytuacji z ponad 10 lat, tym razem urzędnicy Europejscy nie chcą słyszeć o wyjątku dla firmy Apple. Nowe regulacje wymuszające stosowanie do ładowania smartfonów gniazda USB-C mają wejść w życie od 2024 roku i dotyczyć wszystkich producentów bez wyjątku.



Tym posunięciem Komisja Europejska chce też wyprzedzić pojawiające się pomysły stworzenia nowych gniazd zasilania urządzeń przenośnych, w postaci np. X-Connect. Jesteśmy ciekawi czy faktycznie urzędnikom europejskim uda się zmienić podejście firmy Apple, która dotychczas nie chciała nawet słyszeć o zastąpieniu swojego Lightning złączem USB-C.



