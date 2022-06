Wtorek 7 czerwca 2022 GeForce RTX 4090 ponad dwukrotnie bardziej wydajny niż RTX 3090

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:09 Obecna generacja kart graficznych od Nvidii, czyli GeForce RTX serii 3000 nie przyniosła bardzo dużego wzrostu wydajności w porownaniu do swoich poprzedników. Dla przykładu GeForce RTX 3090 okazał się w zależności od rozdzielczości o 40-50 procent bardziej wydajny niż poprzedni GeForce RTX 2080 Ti, czemu być może częściowo winny był 8nm proces litograficznych Samsunga, ktory nie pozwolił na zwiększenie częstotliwości taktowania GPU ponad 2 GHz. Inaczej ma być tym razem, kiedy debiutować będzie seria GeForce RTX 4000 o nazwie kodowej Ada Lovelace. Nowa seriia kart wykorzysta procesory graficzne wytwarzane przez TSMC w litografiach 4nm i 5nm.



Będą to chipy AD102, AD103, AD104 i AD106, które oprócz tego, że otrzymają około 2/3 więcej rdzeni CUDA niż GA102, GA103, GA104 i GA106, to mają pracować z wyraźnie wyższymi częstotliwościami taktowania. Z kolei w celu zwiększenia efektywnej przepustowości pamięci Nvidia wykorzysta rozwiązanie wzorowane na Infinity Cache od AMD.



Efektem tego ma być bardzo duży wzrost wydajności nowych kart - porównaniu do obecnych GeForce RTX 3000 karty GeForce RTX 4000 przyniosą dużo większy wzrost wydajności, niż wzrost wydajności jaki zaoferowały karty GeForce RTX 3000 na tle serii GeForce RTX 2000.



Informatorzy znani z licznych przecieków na temat kolejnych kart graficznych donoszą, że GeForce RTX 4090 będzie conajmniej dwukrotnie bardziej wydajny niż obecny GeForce RTX 3090. Przypomnijmy, że karta ma mieć około 17000 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X.



Warto dodać, że również informacje o wydajności przyszłych Radeonów mówią o ponad dwukrotnie wyższej wydajności od dotychczasowych modeli RX 6900 XT i RX 6950 XT. Jesienią i zimą zapowiada się zatem ciekawa konkurencja pomiędzy Nvidia i AMD.



