Środa 8 czerwca 2022 Nvidia zmieni AMD EPYC na Intel Xeon

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:51 Nvidia DGX to urządzenia produkowane przez Nvidia przeznaczone do zastosowania w serwerowniach, i służące do akceleracji obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Poprzednia generacja Nvidia DGX debiutowała w połowie 2020 roku i wykorzystała karty GPU Nvidia A100 z serii Ampere oraz procesory AMD EPYC 2. generacji (Rome). W 2. połowie tego roku Nvidia wprowadzi do oferty koleją generację swoich DGX, z nowszymi GPU H100 z serii Hopper. Jak się okazuje, zamiast AMD EPYC w urządzeniach znów znajdą się Xeony od Intela.



Nvidia zastosuje Xeony z serii Sapphire Rapids, wyposażone w najnowsze rdzenie Golden Cove. Nie są one jeszcze dostępne na rynku - ich debiut także ma nastąpić w 2. połowie 2022 roku.



Rezygnacja z AMD może być związana np. z niegotowością w tym terminie procesorów EPYC 4. generacji, które jako pierwsze serwerowe CPU AMD będą mieć ważne instrukcje VNNI i BFloat16 oraz obsługę obliczeń na liczbach FP16. Niestety pojawią się one na rynku dopiero pod sam koniec tego roku.



Nvidia mogła mieć też obawy, czy dostawy procesorów od AMD będą wystarczające. Wygląda na to, że przewaga Intela w postaci posiadania własnych fabryk, czy też dość późny debiut procesorów z architekturą ZEN 4, mógł przyczynić się do ponownego skorzystania przez Nvidię z Xeonów.







