Apple M2 Pro i M2 Max będą produkowane w litografii 3nm

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:23 Prezentacja procesora Apple M2 dedykowanego do ultracienkich laptopów i stacjonarnych komputerów typu mini-PC była dość zaskakująca pod jednym względem. Z różnych źródeł wiadomo, że firma Apple zarezerwowała dla siebie u TSMC większość dostępnych w 2022 roku mocy produkcyjnych w litografii 3nm. Tymczasem nowy procesor M2 nadal będzie produkowany w starszej 5nm litografii, a ogłoszenie tego przez Apple było zaskakujące. Nieoficjalne informacje wskazują, że Apple wykorzysta litografię 3nm do produkcji powiększonych wersji procesora M2, czyli M2 Pro i M2 Max.



Obydwa CPU mają zostać zaprezentowane jesienią, i będą adresowane do bardziej wydajnych laptopów z serii MacBook, oraz komputerów stacjonarnych iMac. Decyzja Apple, o produkowaniu procesorów z tej samej rodziny w dwóch różnych litografiach jest jednak nietypowa. Być może Apple oszacowało, że obecna wielkość produkcji w 3nm litografii nie pozwoliłaby wytworzyć wystarczających ilości procesorów M2, M2 Pro i M2 Max jednocześnie ale już dwa z nich mogą być produkowane w potrzebnych ilościach - stąd zdecydowano się pozostawić bazowy M2 w litografii 5nm. Jeśli tak, to wybrano ścieżkę wymagająca większego nakładu pracy inżynierów - gdy procesory oparte na tych samych architekturach CPU i GPU i tych samych rozwiązaniach, trzeba zaprojektować w dwóch różnych litografiach - mniejsze w 5nm, a większe w 3nm.



Wiadomo, że Apple musi zabiegać o dostępność 3nm wafli i konkuruje tutaj z Intelem, który w litografii 3nm u TSMC będzie produkował układy graficzne do procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake-S).



