Środa 8 czerwca 2022 Intel Xeon Sapphire Rapids - kolejne opóźnienie premiery

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:14 Intel od dłuższego czasu przygotowuje debiut nowej generacji swoich procesorów serwerowych o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Będą to następcy dotychczasowych Xeonów z serii Ice Lake (do 38 rdzeni Sunny Cove), i jednocześnie pierwsze w historii Intela procesory o budowie modułowej. Nowe Xeony z serii Sapphire Rapids zawierają do 56 rdzeni CPU Golden Cove, i składają się z czterech odrębnych chipów krzemowych, które są umieszczone blisko siebie na wspólnym substracie. Każdy taki pojedynczy układ krzemowy zawiera 14 rdzeni Golden Cove, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 i kontroler magistrali PCI-Express 5.0.



Początkowo ich debiut mial nastąpić na początku 2022 roku, ale w styczniu został przełożony na 3. kwartał tego roku. Niestety także tego terminu nie uda się dotrzymać i nowe Xeony zaliczą kolejne opóźnienie. Jeden z dyrektorów Intela, Pani Sandra Rivera podczas spotkania Global Technology Conference organizowanego przez Bank of America poinformowała, ze Xeony z serii Sapphire Rapids pojawią się dopiero pod koniec 2022 roku. Powodem dodatkowego opóźnienia ma być to, że obecnie sporo mocy produkcyjnych w litografii "Intel 7" zabierają dobrze sprzedające się procesory Core 12. generacji dla konsumentów, i Intel nie byłby w stanie w 3. kwartale dostarczyć na rynek wystarczających ilości nowych Xeonów.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.