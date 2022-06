Środa 8 czerwca 2022 Microsoft zabroni producentom instalować Windows na dyskach HDD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:27 (1) Dyski mechaniczne (HDD) to obecnie już pewien relikt przeszłości, obecnie używany głównie do magazynowania danych. Najprawdopodobniej istnieją jeszcze producenci wyposażający niektóre z produkowanych przez siebie laptopów i komputerów stacjonarnych jedynie w dysk typu HDD, który mieści zarówno system operacyjny jak i stanowi przestrzeń na dane użytkownika. Świadczy o tym najnowsze posunięcie Microsoftu, który wszystkie firmy produkujące laptopy i PC chce zmusić do zamontowania w nich dysku typu SSD dla systemu operacyjnego.



Producent przygotował nową wersję Minimum System Requirements dla Windows 11, która będzie obowiązywać począwszy od 2023 roku. Jednym z minimalnych wymagań systemowych będzie to, aby dyskiem bootowalnym, czyli zawierającym system Windows, był dysk typu flash (SSD). Oznacza to, że począwszy od 2023 roku instalowanie przez producentów laptopów i gotowych komputerów systemu Windows 11 na dysku typu HDD produkowanego urządzenia stanowić będzie naruszenie licencji Microsoft.



Naszym zdaniem to dość dobre posunięcie, i we współczesnych czasach żaden nawet budżetowy laptop lub komputer PC nie powinien mieć systemu operacyjnego na dysku typu HDD.



