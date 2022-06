Piątek 10 czerwca 2022 AMD: ZEN 4 z 8-10% wyższym IPC i zegarem ponad 5,5 GHz, ZEN 5 w 2024 r.

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:46 (3) Podczas konferencji Analyst Day firma AMD podała nowe informacje na temat kolejnych architektur procesorów CPU. Zdradzono, że architektura ZEN 4 jest zoptymalizowana pod kątem wysokiego wskaźnika na wat i ma o 8-10 procent wyższy wskaźnik IPC (instrukcji na cykl zegara), niż dotychczasowa architektura ZEN 3. W połączeniu z dużym wzrostem częstotliwości taktowania, procesory z rdzeniami ZEN 4 mają oferować ponad 15 procent wyższą wydajność jednowątkową i ponad 35 procent wyższą wydajność wielowątkową, niż dotychczasowe procesory z rdzeniami ZEN 3.



Wyliczenie wydajności jednowątkowej wydaje się być trochę zaniżone - wiadomo, że częstotliwość taktowania jednowątkowego wzrośnie co najmniej o 10 procent, co w połączeniu z 8-10 procent wyższym IPC daje ponad 20 procentowy przyrost wydajności jednowątkowej.



Architektura ZEN 4 doczeka się dwóch modyfikacji: jednej z dodatkową pamięcią podręczną 3D-Vcache, a drugą modyfikacją będzie ZEN 4c ("c" od "compact") - czyli ZEN 4 przeprojektowany tak, aby zajmować jak najmniejszą powierzchnię krzemu.

Poza tym producent poinformował, że kolejna architektura CPU w postaci ZEN 5 pojawi się w w 2024 roku, będzie ona w wielu obszarach zaprojektowana od podstaw i przyniesie bardzo duży wzrost wskaźnika IPC. Według komentarza AMD, po raz pierwszy od pojawienia się architektury ZEN pierwszej generacji, w ZEN 5 znacząco zostanie rozbudowany front-end wraz z dekoderami instrukcji. Wyraźnie poszerzone zostaną potoki wykonawcze -a liczba jednostek wykonawczych wydatnie wzrośnie.



Rdzeń ZEN 5, tak jak i ZEN 4 będzie oferowany w trzech wersjach - poza bazową, w wersji z dodatkową pamięcią podręczną 3D-Vcache, oraz w wersji kompaktowej pod nazwą ZEN 5c.













@up (autor: piwo1 | data: 10/06/22 | godz.: 06:17 )

czyli z opisu wynika ze nei zen4 bedzie rewolucja a opiero zen5. zen4 bedzie glownie przejsciem na ddr5, nowa platforma i niewielkimi zmianami w budowie, glownie poprawione avx, czyli podwojenie jednostek zmiennoprzecinkowych do obslugi avx512, co lacznie ma przyniesc 10% wzrostu ipc. dodatkowo wyzsze takty o 10%.

a dopiero zen5 ma przyniesc zmiane mocna jadro procesora. szkoda liczylem na to ze to zen4 ma byc ta rewolucja jednak zmiana procesu technologicznego, platformy z inna pamiecia i przebudowanie znaczace jadra to faktycznie moze byc za duzo jak na jedna generaacje. nawet intel az tak wielkich rewolucji nie robi.



Nadal brakuje (autor: skalak23 | data: 10/06/22 | godz.: 08:15 )

jednej ważnej informacji kiedy będzie premiera. Czekam z wymianą 8 letniego PC ale nie chcę już wchodzić w platformę z DDR 4 bo i tak musiałbym kupić nowe pamięci. Chcę wejść w podstawkę AM5 liczę że za ok 4-5 lat będę miał możliwość upgradu procesora na ostatni egzemplarz przewidziany dla soketu AM5.



@up (autor: Conan Barbarian | data: 10/06/22 | godz.: 08:39 )

Warto po premierze odczekać 4-6 miesięcy, to wówczas nie ma niespodzianek (płyty główne, AGESA) i podatku od nowości.



