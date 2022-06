Czy pora na wymianę baterii w Twoim laptopie?

Dlaczego bateria do laptopa się zużywa?

Aby móc lepiej zadbać o sprawne zasilanie laptopa, warto w pierwszej kolejności nieco bliżej zapoznać się z mechanizmami, które odpowiadają za przekazywanie energii do podzespołów. Choć technologia produkcji różnego rodzaju akumulatorów ciągle się rozwija, ich działanie wciąż jest zależne od kilku kluczowych procesów chemicznych. Większość baterii do laptopów to akumulatory litowo-jonowe, które opierają swoje działanie na przemieszczaniu się jonów litu pomiędzy katodą a anodą. W ramach tego procesu niektóre jony wytracają się poprzez różne poboczne reakcje – to z kolei prowadzi do stopniowego zmniejszania pojemności akumulatora. W efekcie baterie do laptopów oferują pełną efektywność przez ograniczony okres (najczęściej określoną liczbę cykli), a wraz z użyciem – nawet w standardowych warunkach – ich wydajność się zmniejsza.

Istnieje kilka metod, by wydłużyć działanie baterii – warto o nich pamiętać już od momentu zakupu laptopa. Przede wszystkim nie zaleca się ładowania do 100% oraz pełnego rozładowywania: w ten sposób zwiększamy liczbę cykli, skracając tym samym żywotność akumulatora. Optymalne wartości naładowania to pomiędzy 50% a 80%. Niezbędne jest również korzystanie z właściwego zasilacza – najlepszym wyborem będzie ten, który został dołączony do laptopa, lub jego odpowiednik od tego samego zasilacza. Aby uzyskać większą żywotność baterii, warto także unikać zbytniego nagrzewania laptopa.

Kiedy należy wymienić baterię? Najczęstsze objawy zużycia

Najbardziej typowym objawem jest skrócony czas pracy. Bateria stopniowo będzie wymagać coraz częstszego ładowania, aż do momentu, gdy korzystanie z laptopa będzie możliwe tylko z użyciem zasilacza. Niewielki spadek pojemności nie powinien budzić naszych zmartwień, jednak jest to pierwszy sygnał zużycia baterii. Jeśli musimy już zbyt często podłączać laptopa do prądu, prawdopodobnie powinniśmy rozważyć wymianę tego elementu.

System operacyjny może także sam poinformować nas o konieczności wymiany, choć ma to miejsce zazwyczaj dopiero wtedy, gdy bateria jest już praktycznie całkiem zużyta. Warto regularnie przeprowadzać testy z użyciem oprogramowania do diagnostyki – w ten sposób będziemy mogli szybko zidentyfikować potencjalne problemy.

Jak wymienić baterię w laptopie?

Jeśli laptop jest jeszcze objęty gwarancją, warto zgłosić się do serwisu producenta. Zauważalnie duży spadek wydajności baterii przed upływem okresu gwarancji to zwykle oznaka poważniejszych usterek, które mogą dotyczyć również innych podzespołów. W przypadku, gdy nie możemy już skorzystać z oficjalnego wsparcia, możemy zająć się tym samodzielnie lub udać się do serwisu komputerowego.

W części modeli proces wymiany baterii jest bardzo prosty – wystarczy wyjąć poprzedni akumulator i włożyć nowy. Czasem jednak taki zabieg może wymagać rozebrania laptopa, zwłaszcza w przypadku nowszych sprzętów, które często nie oferują bezpośredniego dostępu do części. Niezwykle istotną kwestią jest dobór odpowiedniego akumulatora do posiadanego urządzenia.