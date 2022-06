Piątek 10 czerwca 2022 AMD: Ryzen Threadripper 7000, EPYC Genoa-X, Siena i Turin, Instinct MI300

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:49 Kolejnymi z nowości ogłoszonym przez AMD podczas Analyst Day 2022 są nowe procesory dla entuzjastów i nowe procesory serwerowe. Producent ogłosił, ze w 2023 roku na rynek trafią procesory konsumenckie Ryzen serii 7000 z podstawką AM5 i dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, a także dedykowane dla nowej podstawki i przeznaczone dla entuzjastów oraz dla stacji roboczych procesory Ryzen Threadripper serii 7000 z rdzeniami ZEN 4, obsługą pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0. Rodzina serwerowych procesorów EPYC 4. generacji ma obejmować natomiast lącznie 4 modele procesorów.



Poza adresowanymi do ogólnych zastosowań procesorami EPYC Genoa mającymi do 96-rdzeni, pojawią się też dedykowane do specjalistycznych obliczeń procesory EPYC Genoa-X z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, i dedykowane do zastosowań chmurowych 128-rdzeniowe procesory EPYC Bergamo wykorzystujące rdzenie ZEN 4c, czyli bardziej kompaktową wersję rdzenia ZEN 4 z pomniejszonymi pamięciami podręcznymi L2 i L3. Ofertę uzupełnią EPYC Siena, czyli super energooszczędne procesory z rdzeniami ZEN 4 adresowane do stosowania w urządzeniach sieciowych.



Następnie w 2024 roku na rynku zagości kolejna, piąta generacja procesorów serwerowych EPYC, o nazwie kodowej Turin, wykorzystująca rdzenie ZEN 5 oraz proces litograficznym kolejnej generacji (prawdopodobnie TSMC 3nm). W jej przypadku również dostępne będą procesory adresowane do różnych zastosowań.





W przypadku rozwiązań typu GPU dla rynku serwerowego, w 2023 roku AMD udostępni karty obliczeniowe bazujące na GPU wytwarzanych w 5nm litografii i najnowszej architekturze CDNA 3. Jednym z pierwszych produktów będzie AMD Instinct MI300, będący produktem łączącym rdzenie CPU ZEN 4 i jednostki obliczeniowe GPU CDNA 3. Instinct MI300 ma składać się z wielu rożnych układów scalonych (chipletów) i posiadać zintegrowaną pamięć typu HBM. Produkt w zastosowaniach związanych z obliczeniami bazującymi na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji ma oferować okolo 5 krotnie wyższą wydajność na wat, niż dotychczasowe karty Instinct MI200 i MI250 z architekturą CDNA 2.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.