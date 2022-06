Poniedziałek 13 czerwca 2022 Core 14. generacji Meteor Lake - zdjęcie rdzenia krzemowego procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:37 Końcem lata czeka nas debiut procesorów Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S). Pod względem technicznym będą to udoskonalone i wyżej taktowane wersje dotychczasowych Core 12. generacji, z dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni. Większe zmiany w procesorach Intela nastąpią w 2023 roku, kiedy na rynku zamelduje się 14. generacja Core o nazwie kodowej Meteor Lake-S. Będą to pod wieloma względami procesory przełomowe - otrzymają nie tylko całkowicie nowe rdzenie x86 - w postaci wydajnych rdzenie Redwood Cove i efektywnych rdzeni Skymont, ale też będą mieć budowę modułową, podobnie jak Ryzeny od AMD.



Procesory mają składać się łącznie z czterech rdzeni krzemowych - układu CPU Tile z rdzeniami x86, produkowanego w litografii Intel 4, układu GPU Tile z procesorem graficznym wytwarzanego przez TSMC w litografii 3nm, układu SOC Tile produkowanego przez TSMC w 5nm litografii i układu I/O Tile produkowanego przez Intela w litografii Intel 7.



Intel podzielił się z nami właśnie dokładnym zdjęciem przedstawiającym budowę wewnętrzną chipu krzemowego z rdzeniami CPU. Zawiera on sześć wydajnych rdzeni Redwood Cove i 8 efektywnych rdzeni Crestmont, a w centralnej części pomiędzy rdzeniami znajduje się pamięć podręczna L3.



Łatwo zauważyć, że pojedynczy rdzeń Redwood Cove jest większy od czterech rdzeni Crestmont - inaczej niż w przypadku procesorów Core 12. generacji, gdzie jeden rdzeń Golden Cove jest nieco mniejszy niż 4 efektywne rdzenie Gracemont. Świadczy to o tym, że rdzeń Redwood Cove został znacznie rozbudowany.







