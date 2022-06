Poniedziałek 13 czerwca 2022 Intel podał szczegóły procesu litograficznego Intel 4

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:01 W 2023 roku Intel wprowadzi na rynek pierwsze procesory z układami scalonymi wytwarzanymi w swoim najnowszym procesie litograficznym, czyli Intel 4. Jest to litografia opracowywana początkowo ponad nazwą 7nm, której nazewnictwo zostało przemianowane w 2021 roku, kiedy proces 10nm SuperFin Enchanced zmieniono na Intel 7, a proces 7nm na Intel 4. Krzemowy gigant pochwalił się właśnie właściwościami swojej nowej litografii – w porównaniu do Intel 7, nowy proces Intel 4 ma zaoferować dwukrotnie większą gęstość upakowania, oraz o 20 procent większą wydajność tranzystorów. Oznacza to, że na tej samej powierzchni krzemowej w litografii Intel 4 zmieści się maksymalnie dwukrotnie więcej tranzystorów, niż w litografii Intel 7.



Wyższa wydajność tranzystorów to natomiast potencjalna możliwość zwiększenia częstotliwości taktowania chipów.



Dużą zmianą będzie też wykorzystanie techniki fotonaświetlania EUV (Extreme Ultra Violet)z falami UV o długości zaledwie 13,5 nanometra, co pozwala na bardziej precyzyjne tworzenie tranzystorów. Dotychczasowa litografia 10nm / Intel 7 wykorzystywała starszą technikę fotonaświetlania (tzw. DUV), co przy tak małych rozmiarach tranzystorów było już dość problematyczne.



W procesie litograficznym Intel 4 produkowany będzie tzw. CPU Tile, czyli jeden z czterech układów scalonych, z jakich składać będą się procesory Core 14. generacji (Meteor Lake).







