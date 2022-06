Poniedziałek 13 czerwca 2022 Nowa strategia AMD: sztuczna inteligencja, oprogramowanie, samochody

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:27 Firma AMD zaprezentowała swoją strategię na najbliższe kilka lat. Po niedawnym przejęciu firm Xilnix i Pensando, firma Lisy Su znacznie rozszerzy swoją działalność, stawiając na dywersyfikację. AMD w najbliższych latach znacznie bardziej skupi się na tzw. sztucznej inteligencji oraz rozwojowi oprogramowania i platform programistycznych. W tym celu producent zatrudni 5000 developerów, którzy będą rozwijać oprogramowanie AMD, kompilatory i inne narzędzia ułatwiające wykonywanie obliczeń na układach scalonych oferowanych przez AMD. Natomiast inżynierowie Xilinx i AMD wspólnie stworzą nową architekturę - XDNA.



Architektura XDNA (Xilnix DNA) posłuży do budowy układów scalonych dedykowanych do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Będzie to trzeci typ architektury obliczeniowej - oprócz RDNA (Radeon DNA) dla gier i CDNA (Compute DNA) to typowych obliczeń z użyciem GPU.



Nowe rozwiązania AMD z dziedziny AI będą oferowane dla Centrów Danych (data center) oraz dla branży samochodowej (Automotive) i przemysłowej. AMD będzie też projektować układy scalone nie tylko dla konsol, ale także układy typu FPGA lub z architekturą XDNA pod zamówienie innych klientów z branży motoryzacyjnej, przemysłowej i audio-wizualnej.





Kolejnym nowym rynkiem dla AMD będzie branża sieciowa. Producent ma zaoferować układy scalone dla profesjonalnych urządzeń sieciowych, jak również własne rozwiązania sieciowe nowej generacji, tzw DPU (Data Processing Unit) dla Centrów Danych. Oferta obejmie też procesory pakietów sieciowych Solarflare, Alveo i Pensando.



Wejście na nowe rynki oraz dywersyfikacja mają pozwolić na znaczny wzrost przychodów AMD. Poniżej prezentacja producenta.









