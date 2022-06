Poniedziałek 13 czerwca 2022 Chcesz oszczędzić na elektronice? Kupuj towary powystawowe!

Autor: materiały partnera | 18:42 Od dłuższego czasu urządzenia elektroniczne nieustannie drożeją. Z powodu pandemii łańcuchy dostaw się załamały, a prace w wielu fabrykach stanęły lub uległy dużemu spowolnieniu. Do tego mierzymy się aktualnie z odczuwalną inflacją. Nic dziwnego, że wielu z nas szuka zakupowych okazji. Jeśli myślimy o zakupie sprzętu RTV lub AGD, to zdecydowanie warto zastanowić się nad zakupem towaru powystawowego.









Czym jest sprzęt powystawowy?



Na początku zaznaczmy, że jest to pojęcie dosyć enigmatyczne, a przynajmniej wiele sklepów nie wyjaśnia dokładnie, co w ich przypadku oznacza, że dany towar jest powystawowy. Na logikę powinny być to urządzenia, które znajdowały się na wystawie, a teraz trafiły do sprzedaży za niższą cenę względem nowego towaru.



W praktyce jednak może być to również urządzenie, które trafiło do sklepu z powrotem z powodu zwrotu (klient może w ciągu 14 dni zrezygnować z transakcji, wówczas odzyskuje pieniądze, a sprzęt wraca do sprzedawcy). Taki towar nie ma więc wad fabrycznych, natomiast był już przez jakiś czas używany.



Poza tym również wystawy sklepowe mogą się od siebie mocno różnić. Niektóre urządzenia mogły być udostępnione klientom do użytku, inne zaś można było jedynie obejrzeć, bo na przykład znajdowały się za gablotą. Oczywistym jest więc, że to te drugie przedmioty będą znajdowały się w lepszym stanie.



Właśnie dlatego powinniśmy korzystać jedynie ze sprawdzonych sklepów. Przykładowo, jeśli zależy nam na kupnie telefonu, to warto zajrzeć tutaj: https://amso.pl/pol_m_Produkty_Telefony-i-tablety_iPhone-2559.html.



Czy warto kupować towar powystawowy?



Tak naprawdę to pytanie każdy powinien rozpatrzyć samodzielnie. Natomiast my chcielibyśmy przedstawić zalety i wady takiego rozwiązania. Jeśli chodzi o plusy, to tutaj niewątpliwie najważniejszym z nich jest cena. Taki towar jest tańszy, dlatego jeśli szukamy oszczędności, to warto się tym tematem zainteresować. Miejmy jednak na uwadze to, że jeśli dane urządzenie jest znacznie tańsze względem całkowicie nowego produktu, to powinna zapalić się nam lampka ostrzegawcza.



Obalmy również pewien mit, to nie jest prawda, że produkty powystawowe nie są objęte gwarancją. Jeśli kupimy je u zaufanego źródła, to otrzymamy 12 miesięcy gwarancji. W ten sposób niwelujemy ryzyko zakupu wadliwego sprzętu.

Wiele osób przyznaje, że udało im się kupić w niższej cenie towar, który niczym nie różnił się od przedmiotu wyjętego prosto z pudełka. Faktycznie, takie sytuacje nie są rzadkością. Z tego powodu niektórzy kupują już wyłącznie urządzenia powystawowe, ponieważ ich zdaniem kupowanie produktu za pełną cenę jest niepotrzebnym przepłacaniem.



Jeśli zaś chodzi o minusy, to również jest parę rzeczy, które musimy mieć na uwadze. Na przykład kupując telewizor pamiętajmy o tym, że w sklepie działał on od rana do wieczora. Dlatego też jego żywotność będzie krótsza, szczególnie jeśli na wystawie spędził wiele miesięcy. Oczywiście wówczas jego cena również będzie odpowiednio mniejsza. Zaznaczmy jednak, że większość telewizorów pracuje w sklepach w trybie wystawowym, oznacza to, że gwarantuje on mniejsze zużycie matrycy.



Gdy kupujemy towar powystawowy, to otrzymamy do urządzenia otwarte pudełko, które nawet niekoniecznie będzie tym oryginalnym. Musimy się jednak z tym liczyć, w końcu towar musiał być z niego wyjęty, aby można było wystawić go na ekspozycję. Dodatkowo na produkcie mogą być rysy na ekranie lub zadrapania na lakierze. Zazwyczaj im więcej defektów, tym niższa cena.



Zdjęcie, źródło: https://pixabay.com/pl



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.