Wybierz zasilacza do komputera, który odpowie na potrzeby jego podzespołów!

Jaki zasilacz do komputera wybrać?

Gdy optymalizujesz lub wymieniasz podzespoły w swoim komputerze, kupionym jako zestaw, a także gdy składasz komputer samodzielnie, musisz pamiętać o jednej, bardzo ważnej rzeczy. W zależności od komponentów komputera, jakie znajdują się w posiadanym przez Ciebie zestawie, moc zasilacza powinna być do nich dopasowana. Zastanawiając się, jaki zasilacz wybrać, musisz mieć świadomość, że odpowiada on za dostarczanie energii tym komponentom, między innymi do karty graficznej czy procesora. Jednak jak to w zasadzie działa?

Zasilacz komputerowy — rodzaje

Zasilacz komputerowy to urządzenie, które montujesz w obudowie komputera. Dlatego ważne są jego wymiary i system chłodzenia, dostosowany do rodzaju obudowy. Zasilacz przetwarza zmienne napięcie z gniazdka elektrycznego na stałe napięcie, dostosowując je do konkretnych podzespołów w komputerze tak, aby dać im energię do pracy, której potrzebują. Jeśli do danej części dopłynęłoby zbyt dużo energii, mogłyby się spalić, a jeśli zbyt mało, ich działanie byłoby niestabilne lub w ogóle by nie działały. Jednak zasilacz, zasilaczowi nierówny. Występuje kilka rodzajów zasilaczy.

Zasilacze ATX

Standardowe zasilacze ATX to najbardziej powszechne zasilacze do komputerów PC o wymiarach 150×140×86 mm lub większych, jeśli zasilacz ma większą moc. Dlatego ważne jest, abyś sprawdził, czy zmieści się w posiadanej przez Ciebie obudowie. Dobre zasilacze ATX mają elastyczne kable, które umożliwiają wygodne podpięcie ich do karty głównej. Wyposażone są standardowo we wtyczkę zasilania 20 + 4 pin i posiadają szereg zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Duże, mocne i wydajne zasilacze ATX świetnie sprawdzają się dla wymagających elementów komputera, zwłaszcza takiego, budowanego z myślą o grach i programach graficznych. Duży wybór zasilaczy ATX znajdziesz tutaj: https://www.euro.com.pl/zasilacze-do-komputerow-pc,standard!atx_1.bhtml.

Zasilacze SFX

Mniejsze obudowy komputera potrzebują mniejszych zasilaczy. Spotkać je można w kompaktowych, biurowych komputerach. Wymiar takiego zasilacza do zasilania płyty głównej i podzespołów to 125×100×63,5 mm, chociaż w przypadki większych mocy, można spotkać także inne wymiary. Pomimo mniejszych rozmiarów, sprawność zasilacza SFX pozostaje na analogicznym poziomie do ATX. Zasilacz komputerowy SFX odpowiada za zasilanie najbardziej wymagających komponentów i równie dobrze co ATX reguluje natężenie prądu.

Zasilacze TFX

Najmniejsze zasilacze (175×85×65 mm), przeznaczone do niewielkich i płaskich obudów komputera to zasilacze TFX. Montuje się je w obudowach, które dysponują zdecydowanie mniejszą przestrzenią, ale ich zadanie jest takie samo — pobór prądu i dystrybucja go do podzespołów. Między innymi do zasilania procesora czy karty graficznej. Jednak rodzaj to nie wszystko. Musisz także dobrać moc zasilacza.

Jaka moc zasilacza jest potrzebna do prawidłowego działania podzespołów komputera?

Większość osób decyduje się dobrać zasilacz na sam koniec składania komputera. To bardzo słuszne podejście, bowiem jak już wspomnieliśmy od poszczególnych podzespołów, jakie się w nim znajdą, zależy to, jakiej mocy zasilacz powinien znaleźć się w obudowie. A rozbieżność jest dość duża, bo zasilacz komputerowy może mieć od 300 do nawet 1500 W. Jak zatem dobrać zasilacz?

Najbardziej wymagającym komponentem komputera, który potrzebuje większej mocy, jest karta graficzna. Wybierając zasilacz, to jej musisz przyjrzeć się nadzwyczaj uważnie. Im bardziej zaawansowana karta, tym większej mocy zasilacza potrzebujesz. Odpowiednio dobry zasilacz odpowiada za utrzymanie stabilnego napięcia i poprawne działanie sprzętu. Aby dobrać pasujący zasilacz, możesz skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów, które po wpisaniu parametrów podzespołów Twojego komputera, obliczą moc potrzebną do ich zasilenia. Musisz być jednak świadomy, że jeden model zasilacza o mocy 500W nie musi odpowiadać innemu modelowi o takiej samej mocy.

Jeden model zasilacza może mieć inną linię niskiego napięcia niż drugi. Dlaczego? Linia napięcia od 3.3 do 12V odpowiada za zasilanie takich komponentów jak dysk twardy czy karta dźwiękowa. Gdzie zasilacze z wartością 12V używane są dla tych najbardziej wymagających elementów.

Jak dobrać zasilacz komputerowy — podsumowanie

Wybierając zasilacz, musisz przede wszystkim dopasować jego moc do energii, jakiej potrzebują zamontowane w komputerze podzespoły. Pamiętaj, że wielkość obudowy ma wpływ na to, jaki rodzaj zasilacza użyjesz. Dobrze, aby był on wyposażony także w ochronę przed wysokim i niskim napięciem i posiadał zabezpieczenia elektryczne. Dobre zasilacze mają także dobre chłodzenie, a wszystkie znajdziesz na: https://www.euro.com.pl/zasilacze-do-komputerow-pc.bhtml.