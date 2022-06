Jaką obudowę do komputera wybrać? Na co warto zwrócić uwagę?

Dla osób, które z komputera korzystają jedynie sporadycznie lub traktują go wyłącznie jako narzędzie pracy, nie ma zazwyczaj większego znaczenia, z jaką obudowę ma sprzęt. Inaczej do sprawy podchodzą pasjonaci nowych technologii oraz gracze, którzy potrafią poświęcić wiele czasu na znalezienie idealnej obudowy do PC. Jeżeli więc zastanawiasz się, jaką obudowę do komputera wybrać, koniecznie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.















Dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze, a jednocześnie konstrukcja obudowy będzie odpowiednia do przewidzianych zastosowań. Dodatkowo nowoczesna obudowa komputerowa może stać się ozdobą pokoju, szczególnie jeżeli zostanie wyposażona w podświetlenie led. Prezentujemy również polecane obudowy komputerowe, które są chętnie wybierane przez wymagających użytkowników.

Czym różnią się obudowy komputerowe?

Dostępne w sklepach obudowy komputerowe różnią się pod wieloma względami. Pomijając nawet to, co widać na pierwszy rzut oka, a więc przede wszystkim cenę i design, różnice mogą występować również we wnętrzu obudowy. Z tego powodu nie warto zbyt pochopnie wybierać obudowy, bo później może się okazać, że nie spełni oczekiwań użytkownika. Niektóre modele zapewniają na przykład łatwiejszy dostęp do wnętrza obudowy, dzięki czemu można je bez problemu wyczyścić. Dostępne są również modele, które pomieszczą większą liczbę dysków lub pozwolą zamontować najwydajniejszą kartę graficzną. Nowoczesne obudowy mają również specjalne panele umiejscowione z przodu obudowy, na których można znaleźć najważniejsze informacje na temat stanu sprzętu (w tym aktualną temperaturę i prędkość, z jaką pracują wiatraki).

Jaka konstrukcja obudowy PC jest najlepsza?

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, jaka obudowa jest najlepsza, bo inny model sprawdzi się do podstawowych zastosowań w biurze, a inny będzie odpowiedni dla gracza, któremu zależy na tym, aby zamontować podświetlane wentylatory. Zanim więc zaczniesz przeglądać modele dostępne w bogatej ofercie sklepu https://www.oleole.pl/obudowy-pc.bhtml, powinieneś przemyśleć, jaki komputer chcesz złożyć. O ile najtańsze modele dostępne są w cenach zaczynających się od 120-150 złotych, to specjalistyczne warianty mogą kosztować nawet powyżej 2000 złotych. Są to designerskie obudowy wyposażone we wszystkie potrzebne złącza. Nie oznacza to oczywiście, że koniecznie musisz wydawać takie pieniądze, aby cieszyć się zakupem, jakim jest pojemna obudowa, która będzie się dobrze prezentowała przy biurku. Warto jednak zwrócić uwagę na przeszklony panel boczny, szczególnie jeżeli ktoś preferuje podświetlany sprzęt.

Obudowy wyposażone w podświetlenie led

Wspomniane podświetlenie może ożywić każde wnętrze i zazwyczaj oferuje je obudowa PC zaprojektowana z myślą o graczach. Paski ledowe mogą znajdować się na górze obudowy lub na dole obudowy, a jeżeli jej bok został wykonany z hartowanego szkła, to można będzie rozważyć również montaż podświetlanych wentylatorów lub specjalnie zaprojektowanych elementów składających się na układ chłodzenia. Dobra obudowa powinna mieć w zestawie niezbędną ilość wentylatorów, przy czym fabryczny system chłodzenia może okazać się niewystarczający w sytuacji, gdy ktoś będzie chciał zamontować bardzo wydajną kartę graficzną. W razie wątpliwości zawsze warto poradzić się sprzedawcy lub poszukać w sieci dodatkowych informacji, ponieważ w przypadku źle dobranego chłodzenia może dojść do przegrzewania się sprzętu. To natomiast niekorzystnie wpływa na jego żywotność. Z tego powodu wielu pasjonatów sprzętu komputerowego podejmuje decyzję o dokupieniu radiatorów chłodzenia wodnego, które nie tylko pozwalają znacznie obniżyć temperaturę utrzymującą się we wnętrzu obudowy podczas korzystania z komputera, ale dodatkowo świetnie się prezentują.

Czy obudowa komputerowa ma znaczenie?

Jak widać, obudowa ma ogromny wpływ nie tylko na to, jak komputer będzie się prezentował po złożeniu, ale może również ułatwić jego czyszczenie oraz użytkowanie. Zamiast więc kupować jakiś model tylko dlatego, że jest obecnie dostępny w obniżonej cenie, lepiej zastanowić się, czy wygląd obudowy spełnia oczekiwania klienta i pozwoli zastosować odpowiednie chłodzenie procesora. Duży wybór podświetlanych modeli znajdziesz na stronie https://www.oleole.pl/obudowy-pc,podswietlane-elementy!rgb.bhtml. Większość z nich na przodzie obudowy ma wszystkie niezbędne złącza. Wśród nich znajdują się między innymi USB oraz wejścia audio (mikrofonowe i słuchawkowe). Jest to ogromne udogodnienie, ponieważ użytkownik nie musi później odsuwać obudowy, aby podpiąć słuchawki lub dysk zewnętrzny, tylko wszystko może zrobić od frontu. Obudowy z wyższej półki pozwalają również ustawiać prędkość obrotów wentylatorów, a jeżeli ktoś nie dysponuje dużą ilością wolnego miejsca, zawsze może zakupić model z serii micro ATX. Można też znaleźć modele, które na spodzie obudowy mają zamontowane kółka ułatwiające przesuwanie komputera.