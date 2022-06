Poniedziałek 13 czerwca 2022 AMD Raise the Game 2022: darmowe gry do Radeonów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:54 Firma AMD ogłosiła nową edycję swojej promocji Raise the Game, w ramach której przy zakupie wybranych kart graficznych AMD Radeon można bezpłatnie otrzymać gry. Kupując kartę graficzną Radeon RX 6700, 6700XT, 6750XT, 6800, 6800XT, 6900XT i 6950XT, można otrzymać za darmo gry: Forspoken. Saints Row i Sniper Elite 5. Nabywając kartę Radeon RX 6600, 6600XT i 6650 XT przysługują gry Forspoken i Saints Row, a za zakup kart Radeon RX 6400 i 6500XT przysługuje darmowa gra Saints Row.



Kupony na gry można realizować na portalu amdrewards.com.







