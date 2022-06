Piątek 17 czerwca 2022 AMD otworzy nową fabrykę procesorów na początku 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 13:18 Obecnie AMD posiada w Malezji jedną fabrykę zajmującą się montowaniem i testowaniem procesorów, ale wkrótce ich liczba powiększy się do dwóch. Ogłoszona przez AMD w ubiegłym roku nowa fabryka w Malezji jest już na zaawansowanym etapie budowy i zostanie uruchomiona na początku 2023 roku. Będzie to placówka o powierzchni całkowitej 139 tysięcy metrów kwadratowych, do której trafiać będą układy krzemowe wyprodukowane np w TSMC, oraz gotowe substraty od innych poddostawców. Placówka będzie zajmować się tzw. finalnym montażem procesorów, czyli łączeniem wszystkich układów scalonych do substratu, lutowaniem osłony termicznej, a następnie testami i selekcją gotowych procesorów na poszczególne modele różniące się liczbą rdzeni czy taktowaniem.



Nowa placówka w Malezji zwiększy ponad dwukrotnie przepustowość i zdolności produkcyjne AMD. Na powierzchni 139 tysięcy metrów kwadratowych zatrudnienie znajdzie 3000 pracowników, a koszt budowy wynoszący w przeliczeniu około 452 mln USD jest współfinansowany przez miejscowy Rząd w ramach programu tworzenia nowych miejsc pracy.



Podsumowując, dzięki tej inwestycji począwszy od 2023 roku AMD będzie mogło "skonsumować" większą liczbę układów scalonych od TMSC (lub innych wytwórców) i dostarczać na rynek więcej procesorów.





Obecna fabryka AMD w Malezji i pochodzący z niej procesor





