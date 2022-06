Piątek 17 czerwca 2022 TSMC ogłasza technologię FinFlex jako opcję do litografii N3 i N3E

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 13:46 Firma TSMC, czyli największy na świecie producent układów scalonych poinformowała o udostępnieniu dla swoich klientów nowej technologii o nazwie FinFlex. Jest to opcjonalna technologia jaka może zostać użyta podczas produkcji układów scalonych w procesach litograficznych 3nm (litografie N3 i N3E). Rozwiązanie pozwala na zastosowanie tranzystorów o różnych parametrach w tym samym układzie krzemowym. Dostępne są trzy rodzaje tranzystorów, które mogą być stosowane w różnych obwodach i częściach tego samego układy scalonego w zależności od tego, gdzie będą się sprawdzać lepiej.



Tranzystory 2-1 Fin są najmniejsze i zapewniają największy wzrost gęstości układu scalonego. W porównaniu do tranzystorów z bazowego procesu 5nm są one mniejsze o 36 procent, oferują o 30 procent mniejsze zużycie energii i o 11 procent większą szybkość przełączania. Tranzystory 2-2 Fin są o 28 procent mniejsze niż tranzystory z bazowego procesu 5nm, i oferują o 22 procent mniejsze zużycie energii i o 23 procent większą szybkość przełączania. Tranzystory 3-2 Fin są o 15 procent mniejsze niż tranzystory z bazowego procesu N5 i oferują o 12 procent mniejsze zużycie energii oraz o 33 procent większą szybkość przełączania.



W skrócie, rozwiązanie FinFlex pozwala np. do obwodów wymagających wysokiej częstotliwości wybrać tranzystory 3-2 Fin, a mniej wymagające obwody w obrębie tego samego układu scalonego zbudować z tranzystorów 2-1 Fin o mniejszym rozmiarze i większej energooszczędności. Oczywiście, taka możliwość prawdopodobnie będzie się wiązać ze stosowną dopłatą mającą na celu pokrycie kosztu dodatkowego skomplikowania procesu produkcji.







