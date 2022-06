Piątek 17 czerwca 2022 Procesory Ryzen 7000 z ZEN 4 zadebiutują prawdopodobnie 15 września

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 21:33 Jak już oficjalnie zapowiedziała firma AMD, jesienią w sklepach pojawią się nowe procesory Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Raphael) z rdzeniami ZEN 4 wytwarzanymi w litografii 5nm. Nowe procesory będą obsługiwać pamięci DDR5 i pasować do nowego gniazda AM5 o konstrukcji typu LGA. Mają przy tym zaoferować o około 8-10 procent wyższy wskaźnik IPC niż dotychczasowe Ryzeny serii 5000, i wyraźnie wyższe częstotliwości taktowania - ponad 5,5 GHz (jednowątkowo) i ponad 5 GHz (wielowątkowo). Chiński oddział AMD zorganizował wydarzenie, na którym prawdopodobnie przez przypadek zdradzona została data premiery tych procesorów.



Na spotkaniu zorganizowanym dla dystrybutorów pracownik AMD przedstawił krótką prezentację na temat nadchodzących procesorów, w której pojawia się 15 września jako data premiery. Jednocześnie prezentacja zdradza też, że w momencie premiery zadebiutuje 5 różnych modeli nowych procesorów.



Prawdopodobnie była to konferencja zamknięta dla mediów, a jej uczestnicy mogli podpisać tzw. NDA, czyli zobowiązanie do nieujawniania nigdzie i nikomu informacji przekazanych w trakcie wydarzenia. W tym wypadku klauzula NDA mogła zostać złamana przez jednego z uczestników, czego dowodem jest poniższe zdjęcie opublikowane na Twitterze.







