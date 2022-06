Piątek 17 czerwca 2022 123456, czyli hasło, które otworzy nawet drzwi do Narnii

Autor: materiały partnera | 12:52 Zanim zasiądziecie do lektury tego artykułu, zastanówcie się - jak często zmieniacie hasła do swoich kont? A może nie zmieniacie wcale? Może używacie jednego hasła do wszystkich swoich profili, kont i urządzeń (oczywiście tego samego od dziesięciu lat)?

Jak przejąć konto w sekundę?



A dokładnie w mniej niż sekundę, i to nie jedno konto, a ponad 2,5 mln kont z różnych zakątków Ziemi. Wystarczy kombinacja cyfr 123456 - tak tak, to właśnie najpowszechniej używane i najpopularniejsze hasło na całym świecie. Według Nordpass, w 2021 roku na podium najpopularniejszych haseł znalazły się kolejno 123456, 123456789 oraz… password.







Karniak na fejsie



Załóżmy, że takie właśnie hasło ustawiliście sobie do Waszego konta na Facebooku - przychodzi ten dzień i ktoś włamuje się na Wasz profil.

Żartowniś wrzuca jakieś zdjęcie na tablicę, zmienia dane i hasło, porzuca profil, a Wy jesteście zmuszeni założyć nowe konto, tym razem z (oby!) lepszym hasłem. Czy stało się coś wielkiego? Właściwie to nie, mamy nauczkę na przyszłość.

Ale co jeśli ten żartowniś włamie się na Wasze konto bankowe i wyczyści je do zera? Wtedy na pewno nie będzie to równie niewinny żart.





Dobre hasła są zapisane wokół ciebie



Tworząc hasło, zadbaj o to, by z czymś ci się kojarzyło. Możesz na przykład posiłkować się opisem swojego otoczenia - rzecz w tym, by wykorzystać to, co już masz, na przykład układ przedmiotów na biurku, scharakteryzować dekoracje naścienne, czy meble w pomieszczeniu. Przykład? plakatZOBRAZAM1mOnEtA - właśnie wykorzystaliśmy do hasła jeden z plakatów na ścianie.



Dobre hasło wykorzystujesz tylko raz



Nie używaj tego samego hasła do logowania w różnych serwisach czy usługach – wtedy wyciek hasła w jednym miejscu nie stwarza aż tak dużego zagrożenia!



A kiedy jest odpowiednia pora na zmianę hasła?



Koniecznie trzeba je zmienić, gdy otrzymasz informację o wycieku haseł – potwierdzonym lub potencjalnym. Wtedy zmień swoje hasła na wszystkich stronach, we wszystkich aplikacjach i we wszystkich usługach, do których się logowałeś.

Czy zmienianie hasła co 30, 60 czy X dni jest konieczne? Jeżeli jesteś uważny i ostrożny - niekoniecznie. Nowe hasła będą niepotrzebnie zaprzątać Ci głowę, a przecież nie o to tutaj chodzi. Wystarczy kontrolować powiadomienia o wyciekach i reagować na nie odpowiednio szybko.



Pamiętać też należy o zabezpieczaniu odpowiednim systemem swojego konta i maila, np tym oferowanym przez system antywirusowy G Data, którego jakość potwierdzona jest w niezależnych testach.



Wnioski



Warto dobrze zastanowić się nad hasłem, które chcemy nadać do naszego konta. Dla nas to tylko chwila spędzona nad wymyśleniem odpowiedniej kombinacji liter i cyfr, a może oszczędzić nam niepotrzebnego stresu i uchronić nas przed utratą cennych zasobów. I ważne - tak jak dom zabezpieczamy dobrymi zamkami, rower przypinamy gdy robimy zakupy, nasze konto powinniśmy chronić dobrym hasłem i odpowiednim systemem zabezpieczającym jak ten oferowany przez GData.



