Wtorek 21 czerwca 2022 Jim Keller skrytykował AMD za porzucenie architektury ARM

Autor: Zbyszek | 16:04 Jim Keller to jeden z projektantów procesorów cieszących się bardzo dużą renomą i uznaniem w branży. W latach 90 był jednym z najważniejszych inżynierów podczas prac nad procesorami DEC Alpha, a następnie przeniósł się do AMD, gdzie miał znaczny wkład w powstanie udanych procesorów Athlon i Athlon 64. Po 2000 roku pracował w firmach Broadcom i PA Semi, a w latach 2008-2012 w Apple, gdzie opracowywał pierwsze generacje procesorów dla iPhone, by w 2012 powrócić na 3 lata do AMD jako szef zespołu projektantów przyszłych architektur z rodziny ZEN.



Podczas ostatniego wykładu na uczelni w Indiach, poświęconemu projektowaniu procesorów, Jim Keller postanowił wrócić do czasów swojej ostatniej pracy z AMD. Jak stwierdził, w 2012 roku jego zespół liczył około 500 inżynierów, a w 2015 roku - już około 3,5 tysiąca. W tym czasie opracowano od zera nową architekturę (ZEN) a także dużo rozwiązań, które zostały użyte w następnych architekturach ZEN 2 i ZEN 3.



Równolegle do architektury ZEN, zespół Jima Kellera opracowywał też procesory K12 bazujące na architekturze ARM.



Jim Keller stwierdził, że projekt ten został skasowany przez jego następcę tuż po tym, gdy opuścił on AMD, i nazwał tą decyzję jako bardzo nierozsądną. Jak dodał, procesor K12 był bardzo podobny do ZEN i w dużej części miał praktycznie tę samą budowę wewnętrzną, a główną różnicą pomiędzy nim a ZEN był inny dekoder instrukcji i mikrokod. W 2015 roku AMD zapowiadało, że procesory K12 pojawią się na rynku w 2017 roku.





Dodajmy, że po przygodzie z AMD, Jim Keller pracował jeszcze w Tesla Motor i Intelu, a obecnie jest wiceprezesem i CTO (głównym dyrektorem technicznym) firmy Tenstorrent, zajmującej się rozwojem procesorów RISC-V i procesorów bazujących na uczeniu maszynowym. Poniżej zamieszczamy też film z jego wykładu













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.