Wtorek 21 czerwca 2022 Intel ARC A380 przegrywa w teście z GeForce GTX 1650 i Radeonem RX 6400

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:43 Latem tego roku, po długim okresie oczekiwania ostatecznie zadebiutują karty graficzne Intel ARC. Będą one wyposażone w GPU wytwarzane w 6nm litografii przez TSMC, i mają być dostępne w wersjach dla laptopów, oraz dla komputerów stacjonarnych w tzw. "edycji limitowanej" (której znaczenie nie zostało doprecyzowane). Wiadomo, że pojawią się modele takie jak: ARC A770 z 512 jednostkami EU i 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą, ARC A730 z 384 jednostkami EU i 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, ARC A570 z 256 jednostkami EU i 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą, oraz budżetowy ARC A380 ze 128 jednostkami EU i 6 GB pamięci GDDR6 z 96-bitową magistralą.



Jedna z osób z Chin będąca już w posiadaniu najwolniejszej z tych kart, czyli Intel ARC A380, postanowiła upublicznić pierwsze testy jej wydajności. Te są rozczarowujące i źle wróżą całej serii Intel ARC pierwszej generacji.



Niestety karta Intel ARC A380, w autorskiej i fabrycznie podkręconej wersji, zaoferowała w grach o około 15-20 procent niższą wydajność niż referencyjne wersje GeForce RTX 1650 i Radeon RX 6400. Testowana karta Intela była autorskim modelem firmy GUNNIR, który ma taktowanie GPU poniesione z referencyjnego poziomu 2,05 GHz do 2,45 GHz, oraz wskaźnik TDP zwiększony z 75W do 92W. Pamięć GDDR6 karty pracuje z szybkością efektywną 15,5 Gbps, zapewniając przepustowość 186 GB/s - o 45 procent wyższą niż przepustowość pamięci jaką dysponują GeForce GTX 1650 i Radeon RX 6400.



Flagowy ARC A770 będzie mieć 4 razy więcej jednostek EU i około 310 procent większą przepustowość pamięci GDDR6 (256-bit, 18 Gbps). Optymistycznie zakładając, że wydajność flagowego modelu ARC A770 będzie 4-krotnie wyższa niż testowanego ARC A380, daje to poziom wydajności odpowiadający kartom GeForce RTX 3060 Ti i Radeon RX 6700.



Podsumowując wygląda na to, że Intel nie zaoferuje niczego ciekawego w przeddzień debiutu nowej generacji kart GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000.







