Sobota 25 czerwca 2022 AMD zapowiada wzrost poboru mocy nowych Radeonów

Autor: Zbyszek | źródło: Tomshardware | 13:30 "> W tym roku, oprócz pierwszych kart z serii GeForce RTX 4000 zadebiutują też pierwsze karty graficzne AMD kolejnej generacji, w postaci serii Radeon RX 7000 Będą one wykorzystywać układy graficzne o nazwach kodowych Navi 31, Navi 32 i Navi 33, zbudowane na bazie architektury RDNA 3. O ile wiemy już, że Nvidia w serii GeForce RTX 4000 znów znacząco zwiększy pobór energii, to dotychczas brak było konkretnych informacji o tym, jak będą kształtować się wskaźniki TDP nowych Radeonów. Niepewność rozwiał właśnie Sam Naggziger, jeden z głównych architektów działu Radeon Technologies.



W wywiadzie udzielonym magazynowi Tomshradware stwierdził on, że podczas prac nad architekturą RDNA 3 dla AMD kluczowe było jak największe zwiększenie wskaźnika wydajność na wat nowej architektury, gdyż to pozwala wydatnie zwiększyć wydajność kart nawet w tym samym budżecie energetycznym co modele poprzedniej generacji. Dlatego w serii RDNA 3 wskaźnik wydajności na wat wzrośnie o ponad 50 procent.



Sam Naggziger dodał również, że w momencie gdy konkurencja znacznie zwiększa pobór energii swoich kart, aby uzyskać ich wyższą wydajność, to AMD nie może zachować się inaczej i pozostawić TDP na dotychczasowych poziomach.

Z równolegle pojawiających się nieoficjalnych doniesień wynika, że przyszłe Radeony RX 7900 z układem Navi 31 będą mieć TDP na poziomie około 400W, a Radeony RX 7800 z mniejszym Navi 32 - na poziomie około 300W.



Navi 31 to monolityczny układ scalony wytwarzany przez TSMC w litografii 5nm, zawierający 48 bloków WGP i łącznie 12288 procesorów strumieniowych.. Będzie on otoczony 6 dodatkowymi rdzeniami krzemowymi zawierającymi łącznie 384 MB pamięci Infinity Cache oraz interfejsy pamięci GDDR6. Navi 31 wraz z przyklejonymi do niego sześcioma mniejszymi układami scalonymi trafi do kart Radeon RX 7900, które otrzymają 24 GB pamięci GDDR6 z 384-bitową magistralą.



Mniejszy Navi 32 to dwie trzecie Navi 31. Chip ma mieć 32 bloki WGP i łącznie 8192 procesory strumieniowe, a wokół niego umieszczone będą cztery układy scalone z łącznie 256 MB pamięci Infinity Cache i interfejsami pamięci GDDR6. Navi 32 znajdzie się na kartach z serii Radeon RX 7800, które będą dysponować 16 GB pamięci GDDR6.









