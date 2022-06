Sobota 25 czerwca 2022 Core i9-13900 przetestowany i porównany do Core i9-12900K

Autor: Zbyszek | źródło: Expreview | 13:53 Jesień zapowiada się bardzo ciekawym okresem dla entuzajstów podzespołów komputerowych. Poza nowymi generacjiami kart graficznych GeForce i Radeon, w tym okresie zadebiutują tez nowe procesory - Ryzen 7000 z rdzeniami ZEN4 od AMD, oraz procesory Core 13. generacji od Intela, będące usprawnioną, wyżej taktowaną wersją Core 12. generacji, z podwójną liczbą efektywnych rdzeni. Przedprodukcyjny egzemplarz takiego procesora, w postaci Core i9-13900 został właśnie przetestowany i porównany do Core i9-12900K.



Core i9-13900 ma 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove, i 16 efektywnych rdzeni Gracemont. Jest to procesor o wskaźniku TDP 65W i limicie poboru mocy PL2 wynoszącym 202W, dlatego ma niższe częstotliwości taktowania niż dotychczasowy Core i9-12900K. Taktowanie bazowe wydajnych rdzeni w testowanej próbce Core i9-13900 to 1,4 GHz i do 3,8 GHz z Turbo, a taktowanie rdzeni efektywnych to 2,8 GHz.



Dlatego aby test był bardziej sprawiedliwy, w Core i9-12900K taktowanie wydajnych rdzeni ustalono na sztywno na 3,8 GHz.



Testowany Core i9-13900 zapewnił o 15-30 procent wyzszą wydajność wielowątkową, niż Core i9-12900K, co jest oczywiście efektem dwukrotnie większej liczby efektywnych rdzeni. Zaskakująco wygląda natomiast wynik testów jednowątkowych, w ktorych Core i9-13900 okazał się w niektórych testach o 5-10 procent bardziej wydajny, a w innym o około 10 procent wolniejszy niż Core i9-12900K, przy takim samym limicie taktowania dla wydajnych rdzeni obu procesorów, czyli 3,8 GHz. Można to tłumaczyć tym, że Core i9-13900 miał jeszcze niedopracowany BIOS, mikrokod lub algorytm mechanizmu Turbo Boost, i nie zawsze pokazywał swoją pełną wydajność jednowątkową.



Dużo bardziej ciekawsze byłoby porównanie Core i9-13900 do Core i9-12900 z TDP 65W, jednak autorzy testu dysponowali tylko wersją "K" modelu Core i9-12900. Mimo tego test daje ogólny pogląd na nadchodzącą generację Raptor Lake, która w porównaniu do dotychczasowych procesorów Core 12. generacji zaoferuje po prostu wydatny wzrost wydajności wielowątkowej.







