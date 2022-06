Poniedziałek 27 czerwca 2022 Apple pracuje nad procoesorami M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra i M2 Extreme

Autor: Zbyszek | 22:29 Po premierze swojego pierwszego procesora M1, kilka miesięcy później Apple dodało do swojej oferty jego bardziej wydajne wersje w postaci M1 Pro i M1 Max. Otrzymały one więcej rdzeni CPU i dwukrotnie (w M1 Pro) lub czterokrotnie (w M1 Max) bardziej wydajny układ graficzny. Później pojawił się jeszcze M1 Ultra adresowany dla wydajnych komputerów stacjonarnych iMac, złożony z dwóch M1 Max połączonych ze sobą. Wiele wskazuje na to, że sytuacja powtórzy się w przypadku serii procesorów M2. Pierwszy model z tej serii, adresowany do lekkich laptopów i mini-PC został zaprezentowany niedawno.



Oferuje on o kilkanaście procent wyższą wydajność CPU i o około 30 procent wyższą wydajność zintegrowanej grafiki niż oryginalny M1, i to pomimo produkcji w tej samej litografii 5nm.



Z najnowszych doniesień wynika, że Apple szykuje bardziej rozbudowane wersje tego procesora przeznaczone dla wydajnych laptopów i komputerów stacjonarnych iMac. Mą to być procesory: M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra i M2 Extreme, wszystkie wytwarzane w litografii 3nm, czyli o generację nowszej, niż litografia zastosowana do produkcji bazowego procesora M2.



