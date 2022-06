Wtorek 28 czerwca 2022 GeForce GTX 1630 - nowa budżetowa karta od Nvidia debiutuje na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:29 Nvidia wprowadza dziś do sprzedaży nową budżetową kartę graficzną. Jes to model GeForce GTX 1630, będący okrojoną wersją dostępnego w sprzedaży od dłuższego czasu GeForce GTX 1650. W porównaniu do starszego brata, nowy GeForce GTX 1630 ma ten sam układ krzemowy TU117, ale z mniejszą liczbą rdzeni CUDA - jest ich 512, zamiast 896. O połowę, ze 128-bitów do 64-bitów zmniejszono też szerokość magistrali pamięci GDDR6, ale jednocześnie kostki GDDR5 8 Gbps zastąpiły nowsze GDDR6 12 Gbps, co ostatecznie daje przepustowość 96 GB/s (względem 128 GB/s w GTX 1650). Częstotliwość taktowania układu graficznego to 1740 MHz bazowo i 1785 MHz z Turbo.



Teoretycznie GeForce GTX 1630 powinien zaoferować około 2/3 wydajności modelu GTX 1650, co daje poziom wydajności karty GeForce GTX 1050 z serii Pascal. GeForce GTX 1630 powinien kosztować około 150 USD. W ofercie rynkowej Nvidia nowa karta zastępuje niezbyt wydajny na dzisiejsze czasy model GeForce GT 1030, który zostaje wycofany.



