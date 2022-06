Wtorek 28 czerwca 2022 Core i9-13900K w sprzedaży na czarnym rynku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:37 Jesienią 2022 roku na rynku zadebiutują procesory Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S). Będą one mocno ulepszoną wersją dotychczasowych procesorów Core 12. generacji (Alder Lake-S), uzyskującą wyższe częstotliwości taktowania i wyposażoną w ulepszone rdzenie x86 Golden Cove w postaci Raptor Cove z nieco wyższym wskaźnikiem IPC, oraz dwukrotnie więcej - bo 16 efektywnych rdzeni Gracemont. Flagowym modelem z nowej serii będzie 32-wątkowy Core i9-13900K, który według ostatnich informacji ma mieć taktowanie Turbo jednego rdzenia na poziomie 5,8 GHz.



Próbka inżynierska tego procesora pojawiła się właśnie w sprzedaży - ktoś w chinach zamieścił ofertę możliwości nabycia przedpremierowej wersji Core i9-13900K. W ofercie zamieszczono zdjęcie procesora z zasłoniętymi numerami pozwalającymi na jego identyfikację, oraz screeny z narzędzi diagnostycznych. Cena w przeliczeniu to 430 USD, czyli mniej aniżeli trzeba zapłacić za obecnie oferowany Core i9-12900K, i prawdopodobnie mniej niż Core i9-13900K będzie kosztował po premierze.



Zastanawiający jest przy tym fakt, dlaczego osoba oferująca na sprzedaż wspomniany procesor nie musi go zwrócić do firmy Intel po przeprowadzonych testach.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.