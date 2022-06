Wtorek 28 czerwca 2022 Ryzen 7000 Dragon Range dla wydajnych laptopów: pierwsze informacje

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:48 Po tym, gdy Intel wraz z premierą Core 12. generacji znacznie zwiększył liczbę rdzeni w swoich procesorach dla laptopów, firma AMD została zmuszona do skorygowania swoich planów. Pierwotnie oferta laptopowych procesorów z rdzeniami ZEN 4 miała obejmować tylko 8-rdzeniowe APU Phoenix. W efekcie w maju zapowiedziany został debiut procesorów Dragon Range, które będą mieć do 16 rdzeni ZEN 4 i będą adresowane m.in. do najbardziej wydajnych lub gamingowych laptopów. Z nowych informacji wynika, że procesory Dragon Range otrzymają nazewnictwo HX, takie jak obecnie wysokotaktowane wersje dotychczasowych mobilnych Ryzenów.



Najbardziej wydajnymi modelami będą Ryzen 9 7980 HX z 16 rdzeniami, i Ryzen 9 7900 HX z 12 rdzeniami ZEN 4. Pod względem technicznym procesory Dragon Range mają być oparte na tych samych 5nm chipletach, jakie będą stosowane w desktopowych procesorach Raphael. Będą mieć jednak inną podstawkę (w celu zmniejszenia wymiarów) oraz niższe częstotliwosći taktowania i niższy wskaźnik TDP - wynoszący 55W.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.