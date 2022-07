Piątek 1 lipca 2022 Architektura RDNA 3 otrzyma instrukcje WMMA i akcelerację FSR 3.0

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 13:26 (1) Im bliżej do premiery nowych kart graficznych Radeon RX 7000 z architekturą RDNA 3, tym pojawia się coraz więcej ciekawych informacji. Według najnowszych z nich, w architekturze RDNA 3 znajdzie się odpowiedź na rdzenie Tensor stosowane przez Nvidię w ostatnich generacjach kart Turing (seria GeForce RTX 2000) i Ampere (seria GeForce RTX 3000). Jak już wiemy, architektura RDNA 3 otrzyma nową budowę procesorów strumieniowych, a dotychczasowe bloki Compute Units złożone ze 128 procesorów strumieniowych zastąpią bloki Workgroup Processors zawierające 256 procesorów strumieniowych. Okazuje się, że będą one mogły wykonywać szybkie obliczenia na macierzach.



To za sprawą instrukcji WMMA (Wave Matrix-Multiply-Accumulate), które będą służyć do wykonywania obliczeń na macierzach wykorzystując do tego procesory strumieniowe znajdujące się w grupie Workgroup Processors.



Innymi słowy, architektura RDNA 3 nie będzie zawierać dedykowanych jednostek do obliczeń na macierzach (tak jak u Nvidia), ale będzie wykonywać takie obliczenia z dużą szybkością na grupach procesorów strumieniowych. Co więcej z nowej możliwości korzystać ma przygotowywana funkcja upscalingu Fidelity Super Resolution 3.0, która w przypadku kart Radeon z architekturą RDNA 3 zyska sprzętową akcelerację obliczeń z użyciem instrukcji WMMA.



K O M E N T A R Z E

Z tym FSR 3.0 to na razie plotka... (autor: Kenjiro | data: 1/07/22 | godz.: 21:42 )

Co prawda mocno prawdopodobna, ale jednak plotka.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.