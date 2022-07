Piątek 1 lipca 2022 AMD odnotuje spadek przychodu ze sprzedaży procesorów desktopowych

Autor: Zbyszek | źródło: Morgan Stanley | 13:06 (8) Według analityków z Morgan Stanley, firma AMD odnotuje w 2022 roku spadek ze sprzedaży procesorów dla komputerów stacjonarnych. Przychody AMD z tej sprzedaży mają być niższe o około 26 procent, niż odnotowane w 2021 roku. Przyczyną spadku przychodów ze sprzedaży procesorów desktopowych ma być nie mniejsza sprzedaż, lecz ich niższe ceny. Analitycy z Morgan Stanley zauważają, że ceny procesorów Ryzen zostały obniżone w 1. kwartale 2022 roku, w odpowiedzi na pojawienie się udanych procesorów Core 12. generacji od Intela.



To właśnie debiut nowych procesorów Intela jest pośrednią przyczyną prowadzącą do ponad 20 procentowego spadku przychodów AMD ze sprzedaży procesorów dla komputerów stacjonarnych, względem przychodu uzyskanego w 2021 roku.



K O M E N T A R Z E

cena cena cena (autor: henrix343 | data: 1/07/22 | godz.: 14:49 )

cepy maja niezle ale cena cena cena



wojna cenowa (autor: rookie | data: 1/07/22 | godz.: 16:33 )

Oznacza tylko korzyści dla klientów.



prawdziwa, tak... (autor: henrix343 | data: 1/07/22 | godz.: 16:59 )

ale sztuczna z monopolami prawnymi tylko mocniej dyma "klientow" (niewolnikow).



Duopol wcale nie jest dużo lepszy od (autor: raczek70 | data: 1/07/22 | godz.: 19:07 )

monopolu, jeśli w ogóle jest.



Intel (autor: PCCPU | data: 1/07/22 | godz.: 23:43 )

Okazuje się że Intel w x86 RedwoodCove( w układzie Meteorlake) wpakował bardzo dużą ilość tranzystorów m.in w Front-End, predyktor oraz Integer(ALU i AGU). RedwoodCove przypuszczalnie otrzyma 48KB L1-I zamiast 32KB(GoldenCove) i 48KB L1-D(tak samo jak Sunny i GoldenCove), ogromny predyktor, znacznie większe okno instrukcji ROB(OoO), 6 jednostek ALU, większy bufor micro-op L0 i szerszą przepustowość wysyłania(Front-End) z 6 do 8. FPU raczej będzie podobny do tego z GoldenCove czyli 3x 256bit(SunnyCove, Zen3 i Zen4 2x 256bit), rozbudowa Load/Store czyli większa przepustowość. Ewentualnie zostały wprowadzone w FPU minimalne poprawki/ulepszenia.



x86 RedwoodCove ma być w układzie Meteorlake w 2023(Zen5 2024) a kolejna mikroarchitektura PCore to LionCove(RoyalCore) który ma być dużo szerszy i głębszy. Całkiem możliwe że m.in 10+ dekoderów x86, 8-12xALU i 6-10xAGU a w tym gigantyczny wielopotokowy predyktor gałęzi. m.in nowy wielopotokowy predyktor ma przyczynić się do ogromnego wzrostu IPC dzięki temu że nawet gdy przewidywanie któregokolwiek potoku predyktoru będzie błędne to pozostałe potoki będą już obierać właściwą gałąź. LionCove i PantherCove mają należeć do nowej generacji x86 RoyalCore(2025 rok) i przynieść ogromny wzrost IPC.



Krążą plotki na podstawie tropu w patentach Intela że gigantyczny rdzeń x86 należący do rodzodziny mikroarchitektur nowej generacji RoyalCore może dzielić zasoby rdzenia x86 na mniejsze rdzenie(np 1, 2, 4, 8...) w zależności od typu obliczeń - coś między SMT a CMT(Bulldozer) z tym że pojedynczy wątek będzie miał dostęp do całości zasobów rdzenia x86. Tak samo cache L1 ma być dzielony lub nie w zależności od typu obliczeń i ilości potrzebnych wątków. Przypuszczalnie małe rdzenie Gracemont i kolejne generacje to okres przejściowy i wtedy już nie będą potrzebne.



Rodzina mikroarchitektur x86 RoyalCore(LionCove, PhanterCove i kolejne) ma zapewnić Intelowi sporą przewagę nad AMD i Apple. Prace nad RoyalCore trwają równolegle od 2017 roku i był znany wcześniej pod kryptonimem OceanCove.



Najbliższe lata mogą być przełomowe i bardzo ciekawe :)



@ up (autor: Zbyszek.J | data: 2/07/22 | godz.: 22:07 )

mowa już, że w RedwoodCove wskaźnik IPC wzrośnie o około 15-18 procent względem Raptor Cove i około 20-25% względem Golden Cove. Raptor Cove 4-6% więcej niż Golden Cove.



@PCCPU (autor: henrix343 | data: 3/07/22 | godz.: 00:10 )

niezle przedstawienie tematu ale "Najbliższe lata mogą być przełomowe i bardzo ciekawe :)" to ja slysze w kazdej telewizyjnej reklamie. Juz sie dawno nauczylem, ze porzadne testy urealniaja wizje producentow i dodatkowo prawidlowo wyceniaja ich produkty. Inaczej placilibysmy za marzenia...



PCCPU (autor: Markizy | data: 3/07/22 | godz.: 07:13 )

a już od dawna tak nie ma że jeśli w potoku znajdą się błędne dane na wskutek złego przewidywania to przeładowuje się tylko ten jeden potok a nie wszystkie?



