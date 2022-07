Piątek 1 lipca 2022 Nvidia chce zmniejszyć u TSMC zamówieniana na 5nm układy scalone

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 13:35 (3) Znany z dobrze sprawdzających się informacji z Tajwanu serwis DigiTimes informuje o tym, że Nvidia zdecydowała się na zmniejszenie zamówień na 5nm układy scalone w fabrykach TSMC. Jak wiadomo, Nvidia powraca właśnie do grona klientów TSMC po prawie 2 letniej przerwie, i na ten moment kończy swoją współpracę z Samsungiem, który produkuje w procesie 8nm chipy do bieżącej generacji kart GeForce RTX 3x00 z serii Ampere. Nowe układy krzemowe Nvidia z serii Hopper (dla kart do obliczeń) i Ada Lovelace (dla kart do gier) mają być produkowane przez TSMC w litografii 5nm, a część z nich w jej ulepszonej wersji nazywanej 4nm.



Przenosząc w 2020 roku produkcję do Samsunga Nvidia wypadła jednak z grona stałych klientów TSMC, i zawierając pod koniec 2021 roku kontrakt z TSMC na produkcję 5nm chipów musiała zapłacić tajwańskiej firmie z góry - po około 1,7 miliarda dolarów kwartalnie co kwartał począwszy od 4. kwartału 2021 roku.



DigiTimes informuje, ze w ostatnim czasie Nvidia zgłosiła do TSMC chęć zmniejszenia zamówień na 5nm chipy. Powodem tego ma być kryzys na rynku kryptowalut, i szacowane mniejsze zapotrzebowanie na układy scalone z serii Hopper i Ada Lovelace.



Problemem okazał się jednak zawarty kontrakt oraz płatności już wykonane przez Nvidię z góry. Firma TMSC miała stwierdzić, że nie ma możliwości zwrotu tych środków, a Nvidia jeśli chce zmniejszyć liczbę 5nm chipów jakie otrzyma, powinna we własnym zakresie znaleźć inną firmę, która przejmie u TSMC część zamówień złożonych przez Nvidię, oraz we własnym zakresie rozliczyć się ze swoich wpłat do TSMC z tym producentem, któremu odstąpi część swoich opłaconych już zamówień.



Na ten moment brak jest informacji z kim Nvidia może negocjować odstąpienie części swoich zamówień w TSMC, choć można spekulować, że prawdopodobnie ofertą mogłaby być zainteresowana firma AMD.



Smieszna sytuacja... (autor: gantrithor | data: 1/07/22 | godz.: 17:28 )

jeszcze kilka miesiecy temu brakowalo miejsca zeby wcisnac choc jednego klienta a teraz nawet tsmc rozpasane sukcesem zaczelo sobie podnosic marze i nagle najwieksi klienci zmniejszaja zamowienia :)



... (autor: power | data: 2/07/22 | godz.: 14:56 )

Watpie zeby to bylo zgodne z prwda. Nie po to nvidia wraca do TSMC z zamiarem przyblokowania AMD, zeby teraz oddawac im wafle. Z punktu widzenia nvidii oplaca sie im sprzedawac GPU nawet po kosztach, zeby tylko AMD dostalo mniej ukladow i mniej zarobilo. :)



Niech spuszczą ceny (autor: rcicho | data: 3/07/22 | godz.: 11:49 )

to sprzedaż ruszy. Tak wiem już trochę spadły ale nadal nowe GPU są bardzo drogie.



