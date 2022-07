ITSM - jaki system i narzędzia wybrać?

Jak dopasować właściwy system?

System ITSM to ogromna szansa, żeby zwiększyć możliwości rozwoju firmy, ale żeby tak było trzeba go precyzyjnie dopasować, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak rozwój organizacji, zapotrzebowanie oraz ilość usług IT wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie. Nim więc zdecydujemy się na system ITSM musimy jeszcze lepie poznać własną organizacji. Należy też ocenić wiele innych kwestii, zwłaszcza kosztów instalacji i wdrożenia systemu, ale też trzeba sobie zadać pytanie, ile potrzeba licencji standardowych.

Wielojęzykowość - dlaczego jest tak ważna?

Dość ważny element narzędzi ITSM stanowią wersje wielojęzykowe, które sprawiają, że każdy pracownik może bez żadnych przeszkód i komplikacji obsługiwać system. Wielojęzykowość zapewnia swobodną komunikację nie tylko wśród pracowników, ale i analityków. Oferowane są też systemy ITSM pozwalające na komfortową pracę w wybranym przez nas języku. Wystarczy zmienić go w systemie, by zagwarantować sobie wygodę pracy, zwłaszcza w zakresie przekazywania informacji.

Jak wygląda integracja z innymi systemami?

Kolejnym ważnym parametrem systemu, decydującym o tym, że działa on sprawnie, jest niezakłócona niczym integracja z systemami, na których pracowała bądź w dalszym ciągu pracuje firma. Obowiązkowe są też aktualizacje, bo dzięki nim praca wewnątrz organizacji jest wydajniejsza i bardziej sprawna. Żeby sobie zapewnić tak dogodne warunki, sprawdźmy przed wdrożeniem ITSM, z jakimi systemami może on współpracować. Jeśli postawimy na dobre rozwiązanie, jak te ze strony https://optimatis.pl/narzedzia-it/jak-wybrac-narzedzie-itsm-w-firmie/, zyskamy pewność, że narzędzie ITSM zintegruje się z centralą telefoniczną, pobierze dane z innych systemów, a przy tym wszystkim wykorzysta narzędzia mapowania z baz danych, minimalizując straty informacji.

Bardzo ważne pytania, które trzeba sobie zadać

Decydując się na konkretny system ITSM i jego narzędzia trzeba wcześniej pomyśleć, ilu analityków będzie czuwać nad systemem, ilu z nich będzie mogło się na tyle poświęcić, by spełnić wymagania systemu. Zwróćmy uwagę, ile jest dostępnych licencji zakupionych w pakiecie, ponieważ ich ilość nie może być mniejsza od liczby pracowników. Trzeba to ocenić, żeby każdy z nich miał dostęp. Ale zdecydowanie najważniejsze jest to, by dopasować system ITSM do zmian zachodzących wewnątrz firmy. Z jednej strony nowy system powinien dostosować się do wcześniej istniejących usług, ułatwiając funkcjonowanie całej organizacji, z drugiej - musi uwzględniać przyszły rozwój firmy. To wszystko przekłada się na to, że praca całej organizacji jest efektywniejsza.

Kiedy system się nie sprawdzi?

Co równie istotne, narzędzia ITSM powinny zapewnić komfort pracy, być swobodnie obsługiwane choćby przez kilku użytkowników wewnątrz firmy. Jak zaś procesy i zmiany są skomplikowane, sprawiają trudności, a nawet wymagają zewnętrznej interwencji, to znak, że system nie jest zbyt elastyczny i raczej nie przysłuży się w normalnym funkcjonowaniu firmy, nie mówiąc już o jej dalszym rozwoju. Wraz z jego użytkowaniem zacznie powstawać więcej błędów, zawiłości, pojawią się braki informacji, itd. Najważniejsze to, żeby system ITSM zapewniał maksymalny poziom elastyczności, zapewniając swobodną modyfikację procesów, przyczyniając się do rozwoju całego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, system ITSM może maksymalnie przysłużyć się do komfortu pracy każdej firmy, ale żeby tak było, musi zostać odpowiednio dobrany, a więc uwzględniając specyfikę firmy.