Co warto wiedzieć o systemie CRM?

Jakie rozwiązania technologiczne związane z biznesem proponują firmy, takie jak Salesforce? Zastanówmy się.

System CRM – co to takiego?

CRM to skrót od słów „customer relationship management”. Oznacza to działania podejmowane w celu zarządzania relacjami firmy z klientami. Podobnie jak w życiu, działania w biznesie opierają się na wiedzy i doświadczeniu. Nie powinno jednak być to wyłącznie doświadczenie pojedynczych osób, pracujących w firmie – skład może się przecież zmienić. Z tego powodu wiedza firmy powinna być zbierana w inny sposób. System CRM oferowany przez Salesforce to szansa na archiwizację doświadczeń zebranych przez markę. Warto zauważyć, że Salesforce proponuje także konsultacje związane z dokładnym omówieniem tego, czym jest ten system, pomoc we wdrożeniu go i poprawnym utrzymaniu.

Czym jest Service Cloud?

Service Cloud to jedno z rozwiązań, pozwalających na zwiększenie wydajności obsługi klienta. Wygodny interfejs oraz możliwość integracji kanałów do komunikacji sprawiają, że praca konsultanta z kupującym staje się szybsza i wygodniejsza. Co więcej, Salesforce service zapewnia aktualizacje tego systemu, dzięki czemu jest on na bieżąco ulepszany.

Marketing Cloud, Sales Cloud i Community Cloud – do czego służą?

Kolejne rozwiązania z zakresu CRM pozwalające na ulepszenie działania firmy to Marketing Cloud, Sales Cloud i Community Cloud. Dzięki ich wykorzystaniu można jeszcze wydajniej sterować marką.

Ich założenia są następujące:



Marketing Cloud to narzędzia, pozwalające na lepsze rozprowadzenie swojej kampanii czy reklam do odpowiedniej grupy klientów. Celem korzystania z Marketing Cloud jest zwiększenie sprzedaży poprzez sterowanie marketingiem w odpowiedni sposób.



Sales Cloud to sposób na zarządzanie sprzedażą. Dzięki temu narzędziu można osiągnąć lepsze wyniki oraz sprawnie zarządzać elementami procesu sprzedaży.



Community Cloud to kolejne narzędzie związane z relacją z klientem. Pozwala na zbudowanie społeczności wokół firmy oraz wdrożenie nowoczesnych systemów komunikacji. Można uznać, że jest to sposób na stworzenie customer success platform.



Warto zwrócić uwagę także na rozwiązanie takie jak App Cloud, pozwalające na tworzenie nowych narzędzi do zarządzania firmą.