Piątek 1 lipca 2022 AMD szykuje nowe procesory dla podstawki AM4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:47 (3) W kwietniu oferta procesorów AMD z serii Ryzen 5000 poszerzyła się o kilka nowych modeli: Ryzen 7 5800X 3D, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 i Ryzen 5 5500. Z najnowszych informacji wynika, że AMD planuje po raz kolejny poszerzyć ofertę procesorów dla podstawki AM4 o nowe modele. Pojawić mają się nowe procesory budżetowe oraz przynajmniej dwa kolejne procesory z pamięcią 3D V-Cache - prawdopodobnie będą to procesory Ryzen 9 5900X 3D i Ryzen 9 5950X 3D. Wśród budżetowych modeli możliwa wydaje się premiera czterordzeniowych procesorów z architekturą ZEN 3, w postaci np. modeli Ryzen 3 5300X lub Ryzen 3 5300G.



Dotychczas oferowane przez AMD czterordzeniowe CPU dla podstawki AM4, w postaci procesorów Ryzen 3 4300G, Ryzen 3 3300X i Ryzen 3 3100 mają starsze rdzenie ZEN 2, zatem debiut ich następców wydaje się być nieunikniony, a nawet spóźniony.



AMD (autor: OBoloG | data: 4/07/22 | godz.: 18:56 )

nie przewidywało że Intel się podniesie z ziemi i zacznie robić nowe i nawet wydajniejsze procesory. Wobec czego zrewidowało plany bo musiało gdyż wydajność nowej generacji 7000 byłaby identyczna jak 12-gen intela a intel już coś wspomina o 13-gen i to na tę samą podstawkę, no to najlepiej wydać jeszcze wersję 3D z 12 i 16 rdzeniami to da im trochę czasu na znalezienie sposobu na zwiększenie wydajności serii 7000 na AM5 żeby wstydu nie było i żeby ludzie wogule chcieli się na nową podstawkę przesiąść.



@1... (autor: muerte | data: 4/07/22 | godz.: 21:55 )

Cośdla Ciebie...



https://geekweek.interia.pl/...-polski,nId,1086090



@1. (autor: pwil2 | data: 5/07/22 | godz.: 00:31 )

Nie. Zwyczajnie AMD przechodząc na 5nm proces w serii 7000 oraz 6nm proces w serii 6000 zwolniło moce przerobowe 7nm. Dzięki temu mogą produkować więcej procesorów, a tymczasem popyt na procesory globalnie spadł, co sprawiło, że można 7nm sprowadzać do niższych półek cenowych.



AM5 ma w założeniu być wyłącznie na DDR5, a dostępność pamięci na większą skalę niepewna. Dlatego opłaca im się jeszcze zabezpieczać sobie tyły modelami na AM4.



