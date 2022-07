Wtorek 5 lipca 2022 EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN za 2500 USD, zasilacz 1600W gratis

Autor: Zbyszek | źródło: EVGA | 16:32 (1) EVGA wprowadziła do sprzedaży swoją najbardziej zaawansowaną, przeznaczoną dla overclokerów kartę graficzną. Jest to dostosowany do podkręcania model GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN, przygotowany we współpracy ze znanym overclokerem o nicku KINGPIN. Karta ma hybrydowy układ chłodzenia zajmujący dwa sloty miejsca, złożony z bloku wodnego owiewanego przez pojedynczy wentylator, oraz dodatkowej chłodnicy z trzema 120mm wentylatorami. Producent zastosował aż 14-warstwową płytkę drukowaną, na której znalazł się podwójny bios, punkty pomiaru napięć, oraz wydajna 28-fazowa sekcja zasilania układu GA102.



Energię do karty dostarczają dwie 16-pinowe wtyczki PCI-E 5.0, a w trybie OC całkowity limit poboru energii ustawiono na 1200W. Do karty producent dodaje zasilacz SuperNOVA 1600W z certyfikatem 80+ Platinum, a cena zestawu wynosi 2499 USD.







za słaby zasilacz (autor: GULIwer | data: 5/07/22 | godz.: 18:43 )

powinni dawać dwa. Drugi dla reszty blaszaka.



