Procesory ARM zaczną zdobywać rynek serwerowy

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 18:01 (1) Według raportu analityków z DigiTimes, w następnych dwóch latach na rynku serwerowym najszybciej wzrastać będzie udział procesorów z architekturą ARM. W 2024 roku będą obe około trzykrotnie bardziej popularne niż obecnie, osiągając w 2024 roku łączny udział w rynku procesorów serwerowych na poziomie około 10 procent. Procesory z architekturą ARM będą odbierać udziały procesorom opartym o architekturę x86, a jednocześnie wśród procesorów typu x86 udziały w rynku zyskiwać ma firma AMD - według analityków udziały AMD w rynku serwerowym wzrosną z około 13,5 procent w 2022 roku, do 16,3 procent w 2023 roku i 18 procent w 2024 roku.



W tym samym okresie łączny udział Intela w rynku serwerowym ma spaść z około 83 procent w 2022 roku, do 72 procent w 2024 roku.



Procenty procentami, ale ważne jest to, że AMD zyskuje udziały tam, gdzie potrzeba 64/128 rdzeni w procesorach. Hosty dla wirtualizacji, klastry obliczeniowe, duże bazy danych. Te 72% udziałów to mogą być głównie bazowe konfiguracje z jednym bazowym procesorem pod mniej wymagające zastosowania. Na kilka mocnych maszyn, potrzeba często kilku prostych serwerów do DC/DNS/DHCP, dla jakiejś małej bazy i aplikacji programu księgowego.



