Wtorek 5 lipca 2022 Premiera Roborock S7 Pro Ultra i zniżka na Q7 MAX

Autor: Adam | 23:12 Nasz zaprzyjaźniony sklep geekbuying.pl ogłosił premierę bardzo zaawansowanego robota sprzątającego Roborock S7 Pro Ultra. Posiada on m.in. zautomatyzowane mopowanie, dzięki czemu napełnianie i opróżnianie wody, jak również czyszczenie ścierki mopa dzieje się w specjalnej maszynie. Także mamy automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz. Szczegóły znajdziecie na stronie sklepu. Przy okazji premiery najmocniejszego robota, jest też zniżka na niższy model Roborock Q7 MAX. Kod na 60 PLN OFF to Q7MAXGKBPL.















