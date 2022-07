Wtorek 5 lipca 2022 Jak wybrać komputer do firmy? Na co zwracać uwagę i jak go sfinansować?

Autor: materiały partnera | 21:45 Komputer to jedno z podstawowych narzędzi pracy. Podobnie jak w przypadku samochodu, trudno wyobrazić sobie bez niego prowadzenie biznesu.









Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze komputera firmowego i na jakie jego parametry zwrócić szczególną uwagę. Przybliżamy także różne możliwości zakupu urządzenia.





Komputer dopasowany do potrzeb firmy



Dobór komputera warto uzależnić w pierwszej kolejności od specyfiki prowadzonej działalności. Nie będzie potrzebny drogi i zaawansowany technologicznie sprzęt, jeżeli ma służyć jedynie do podstawowych zadań, np. wystawiania faktur, tworzenia dokumentów czy komunikacji z klientami i kontrahentami. Inwestycja w wydajny sprzęt jest natomiast zasadna, jeśli posłuży do wykonywania zaawansowanych projektów, np. graficznych czy inżynierskich.



Komputer stacjonarny czy laptop?



Komputer stacjonarny to znacznie większe urządzenie, które zajmuje sporo miejsca. Umożliwia ergonomiczną pracę, lecz jest przeznaczony wyłącznie do użytku stacjonarnego. Pobiera więcej energii w porównaniu do laptopów i wymaga dobrania odrębnych podzespołów, m.in. klawiatury, monitora, myszki i głośników. Jego przewagą nad laptopem jest wyższa wydajność. Laptop sprawdzi się natomiast lepiej w firmach, których pracownicy często wyjeżdżają w podróże służbowe i pracują zdalnie. Urządzenie takie jest lekkie, zajmuje niewiele miejsca oraz pobiera mało energii. Zazwyczaj będzie od razu gotowe do pracy – nie trzeba kupować oddzielnych podzespołów ani instalować systemu operacyjnego.



Nowy czy używany komputer?



Nowy laptop czy komputer stacjonarny będzie droższy, lecz bardziej wydajny i kompatybilny z najnowszym oprogramowaniem dla firm. Sprzęt używany kosztuje mniej, lecz może mieć przestarzałe podzespoły, które nie obsłużą najnowszych programów. Istnieje również ryzyko, że komputer taki nie będzie w pełni sprawny.



Dobrym pomysłem może być zakup używanego komputera poleasingowego. Jest to sprzęt, z którego korzystała firma w ramach leasingu, lecz nie zdecydowała się na jego wykup lub zwróciła leasingodawcy z powodu złamania warunków umowy. Komputery takie nie są zbyt stare – najczęściej maksymalnie 3-letnie. Zwykle mają również udokumentowaną historię ewentualnych napraw, są w pełni sprawne technicznie, a niektóre objęte gwarancją.



Na jakie parametry zwrócić uwagę?



Do obsługi nowoczesnych programów niezbędny będzie procesor czterordzeniowy z wysokim poziomem taktowania. Do użytku biznesowego sprawdzi się dobrze komputer z co najmniej 8 GB pamięci RAM – umożliwi to płynną obsługę oprogramowania. Najlepiej zdecydować się na dysk twardy SSD, który zapewnia szybki czas zapisywania i odczytywania danych, a jednocześnie cichą pracę. Pojemność dysku należy uzależnić od potrzeb firmy.

Podczas wyboru komputera warto również sprawdzić, jakie obsługuje łącza, jak są usytuowane oraz jaka jest ich liczba. Przydatne mogą okazać się m.in. gniazda USB, LAN, WAN, HDMI oraz czytnik kart SD. Istotne będzie ponadto, czy komputer ma zainstalowany oryginalny system operacyjny.



Kolejnym kryterium wyboru powinna być marka komputera. Będzie od tego zależeć m.in. długość okresu gwarancji oraz zakres objętych nią prac serwisowych. Do najpopularniejszych producentów firmowego sprzętu IT zalicza się m.in. Apple, Lenovo, IBM i Dell.



Gdzie najlepiej kupić komputer firmowy?



Największy wybór komputerów firmowych w atrakcyjnych cenach można znaleźć w sklepach internetowych oraz na aukcjach online. Zaletą tego rozwiązania jest szybkość i wygoda zakupów. Warto jednak zweryfikować uczciwość sprzedawcy, sprawdzić procedury reklamacyjne i upewnić się, czy dostawa jest ubezpieczona. W terminie 14 dni od otrzymania sprzętu przedsiębiorca może go zwrócić bez podania przyczyny.



Można również kupić komputer w stacjonarnym sklepie komputerowym. Będzie się to wiązać z mniejszym wyborem i nieco wyższymi cenami. W zamian przedsiębiorca może liczyć na fachowe doradztwo w wyborze sprzętu, a także będzie miał możliwość jego obejrzenia i wypróbowania na miejscu. Niektóre sklepy komputerowe oferują zarazem kompletną obsługę posprzedażową oraz usługę serwisową.

Jeszcze inną opcją jest zakup w sieciowym sklepie elektronicznym. Można w tym przypadku liczyć na atrakcyjne rabaty i możliwość zakupu na raty. Doradztwo jest jednak zwykle mniej fachowe oraz bardziej pobieżne w porównaniu do małego sklepu komputerowego.



Jak sfinansować komputer do firmy?



Komputer firmowy można kupić za gotówkę, co pozwoli stać się od razu jego właścicielem. Wiążę się to jednak z zamrażaniem kapitału, szczególnie jeśli zdecydujemy się na droższy sprzęt. Dlatego lepszym wyjściem może okazać się skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.



Kredyt



Komputer do firmy można sfinansować kredytem. Wymaga to jednak wykazywania zdolności kredytowej oraz spełniania czasochłonnych formalności. Konieczne jest także wpłacenie wysokiego wkładu własnego.



Leasing



Znacznie łatwiej dostępny jest leasing komputera. Sprzęt można otrzymać nawet bez wpłaty własnej i szczegółowej weryfikacji dokumentów finansowych firmy. Pozwala to otrzymać komputer nawet w dniu złożenia wniosku. Umowa może zostać zawarta na okres maksymalnie 36 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca opłaca ratę leasingową, mogącą stanowić koszt uzyskania przychodu. Po zapłaceniu ostatniej raty istnieje możliwość korzystnego wykupu sprzętu na własność lub jego zwrócenia firmie leasingowej, a następnie wymiany na nowy model.



Pożyczka leasingowa



Pośrednim rozwiązaniem między leasingiem a kredytem jest pożyczka leasingowa. Warunki finansowania są zbliżone do kredytu, lecz umowa zostanie zawarta z firmą leasingową. Dzięki temu otrzymanie takiej pożyczki jest łatwo dostępne i nie wymaga czasochłonnych formalności.



