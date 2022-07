Wtorek 5 lipca 2022 Intel Core 14. generacji otrzyma trzy typy rdzeni: P-Core, E-Core i LP E-Core

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 23:16 Obecne procesory Core 12. generacji (Alder Lake) to pierwsze konsumenckie procesory x86 wyposażone w dwa różne typy rdzeni - do 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 efektywnych rdzeni Gracemont, które wspomagają wydajne rdzenie w zadaniach wielowątkowych, a przy niskim obciążeniu przejmują całość zadań, pozwalając przejść wydajnym rdzeniom w stan uśpienia. Koncepcja ta nazywana big.LITTLE została zaczerpnięta z procesorów dla smartfonów, które już od kilku lat mają większe i mniejsze rdzenie, odpowiednio ze sobą współpracują. Jak się okazuje Intel zamierza iść o krok dalej - w Core 14. generacji (Meter Lake) obecne będą trzy typy rdzeni.



Oprócz wydajnych rdzeni Performance Core (architektura Redwood), procesory te otrzymają dwa rodzaje efektywnych rdzeni, określane jako "Efficient Core" oraz "Low Power Efficient Core". Obywa rodzaje będą tymi samymi rdzeniami Crestmont, ale rdzenie "LP E-Core" będą pracować z niższymi częstotliwościami taktowania i na niższym napięciu zasilania, niż typowe rdzenie "E-Core". Pozostaje pytanie, czy sheduler Windows będzie w stanie to ogarnąć.



Oprócz informacji o trzech typach rdzeni, Igors Lab podaje, że Core 14. generacji obsłużą pamięci DDR5-5600 oraz LPDDR5X 7466 MHz, a także co ciekawe -będą dysponować mniejszą liczbą linii PCI-Express niż Alder Lake: 8 linii PCI-E 5.0 (zamiast 16 w Alder Lake) i 12 linii PCI-E 4.0 (zamiast 20 w Alder Lake). Linie PCI-E mają pozwolić na obsługę jednej dedykowanej karty graficznej w trybie PCI-E x8, oraz do trzech nośników SSD NVMe.



