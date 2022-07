Wtorek 5 lipca 2022 Intel Xeon Sapphire Rapids: w przygotowaniu 46 modeli procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:19 Intel od dłuższego czasu przygotowuje debiut nowej generacji swoich procesorów serwerowych o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Będą to następcy dotychczasowych Xeonów z serii Ice Lake (do 38 rdzeni Sunny Cove), i jednocześnie pierwsze w historii Intela procesory o budowie modułowej. Nowe Xeony z serii Sapphire Rapids będą zawierać do 60 rdzeni x86 Golden Cove, i będą składać się z czterech odrębnych chipów krzemowych, umieszczonych blisko siebie na wspólnym substracie. Każdy taki pojedynczy układ krzemowy zawiera 15 rdzeni Golden Cove, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 i kontroler magistrali PCI-Express 5.0.



W sieci właśnie pojawiły się informacje, że Intel planuje wydać łącznie 46 różnych modeli procesorów Xeon z serii Sapphire Rapids. Modele z mniejszą liczbą rdzeni otrzymają mniej układów scalonych, np. dwa, zamiast czterech. Część z nich otrzyma dodatkową pamięć HBM umieszczoną bezpośrednio w procesorze obok chipów krzemowych z rdzeniami CPU.



Sumarycznie, 46 różnych modeli ma być podzielone na 4 serie procesorów: Xeon Bronze z TDP (PL1) 115-150W, Xeon Silver z TDP (PL1) 145-165W, Xeon Glod z TDP (PL1) 205-270W i Xeon Platinum z TDP (PL1) 350W. Wartości limitu poboru mocy (PL2) nie są jeszcze znane, pewne jest tylko, że będą wyższe niż podane wartości TDP.



Flagowym modelem ma być 60-rdzeniowy Xeon Platinum 8490H, ze 112.5 MB pamięci L3, taktowaniem Turbo dla wszystkich 60 rdzeni na poziomie 2,9 GHz, i dodatkową pamięcią podręczą HBM (na co wskazuje litera H na końcu nazwy).







