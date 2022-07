Piątek 8 lipca 2022 Nvidia DLSS jest już obsługiwana przez 200 gier, a AMD FSR przez 110

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia, AMD | 19:12 Nvidia poinformowała, że technika DLSS (Deep Learning Super Sampling) jest już obsługiwana przez 200 gier. Technika stosuje tzw. supersampling, czyli podniesienie rozdzielczości wyrenderowanego obrazu, a następnie rekonstrukcję jakości wraz wygładzaniem krawędzi, co realizują algorytmy uczenia maszynowego i jednostki Tensor. Pozwala to uzyskać więcej klatek na sekundę, niż gdyby grafika była renderowana natywnie w rozdzielczości takiej jak uzyskiwanej poprzez supersampling. Debiut DLSS nastąpił we wrześniu 2018 roku, zatem liczba 200 obsługiwanych gier została uzyskana w niecałe 4 lata. Tempo przyjmowania się DLSS na rynku krytykuje firma AMD.



AMD chwali się, że jej konkurencyjne rozwiązanie FSR (FidelityFX Super Resolution) cieszy się dwukrotnie szybszym przyjęciem na rynku - w rok i miesiąc od debiutu FSR, technika jest już obsługiwana przez 110 gier.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.