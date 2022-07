Piątek 8 lipca 2022 EPYC 4. generacji Genoa z nową numeracją i TDP do 360W

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:55 Poza Intelem, nową generację procesorów serwerowych przygotowuje firma AMD. Będą to procesory EPYC 4. generacji o nazwie kodowej Genoa, wyposażone w maksymalnie 96 rdzeni ZEN 4 wytwarzanych w litografii 5nm. Procesory mają zadebiutować w 4. kwartale tego roku i będą zgodne z nową podstawką Socket SP5 (6096 pinów) oraz pamięciami typu DDR5. Jak się okazuje wraz z ich premierą AMD zmieni nazewnictwo - podczas gdy poprzednie trzy generacje procesorów EPYC miały numerację 7000, nowe procesory EPYC 4. generacji o trzymają numerację 9000.



Na początek AMD przygotować ma nie miej niż 12 różnych modeli procesorów, mających 16, 24, 32, 48, 64 lub 96 rdzeni. Poszczególne modele mają wskaźnik TDP od 200W do 360W, a taktowanie bazowe znacznie różni się w zależności od liczby rdzeni - dla przykładu 16 rdzeniowy EPYC 9174F z TDP 320W ma taktowanie bazowe konfigurowalne w zakresie 3,6-3,8 GHz, a 96-rdzeniowy EPYC 9654P z TDP 360W ma taktowanie bazowe konfigurowalne w zakresie 2,0-2,15 GHz.



AMD niedawno podawała, że nowy 96 rdzeniowy EPYC zaoferuje wydajność o ponad 75 procent wyższą, niż dotychczasowy najszybszy 64-rdzeniowy EPYC 3. generacji.



Lista procesorów jaka przedostała się do sieci najprawdopodobniej obejmuje tylko mniejszą część z wszystkich modeli procesorów EPYC 4. generacji, jakie zadebiutują jesienią na rynku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.